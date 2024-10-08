Tuyển Tín Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh/Tổng Giám đốc về toàn bộ công tác HTTD tại Chi nhánh/TTKD, về kết quả hoạt động của Phòng/Tổ HTTD và bộ phận HTTD tại các PGD trực thuộc TTKD/Chi nhánh.

Kiểm soát toàn bộ hoạt động của Phòng Hỗ trợ tín dụng tại ĐVKD

Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo Chi nhánh/TTKD về các vấn đề liên quan đến các rủi ro tín dụng và cảnh báo nợ có vấn đề, cơ cấu tín dụng.

Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự HTTD tại Chi nhánh và các PGD trực thuộc, tổ chức các chương trình đào tạo, hướng dẫn, đào tạo tập trung/tại chỗ chuyên môn/nghiệp vụ cho nhân sự HTTD tại Chi nhánh/TTKD và các PGD trực thuộc.

Báo cáo Trung tâm Hỗ trợ tín dụng Khối Vận hành về công tác Hỗ trợ tín dụng, nhân sự Hỗ trợ tín dụng tại Chi nhánh/TTKD.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐVKD, Hội sở chính, Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trình độ từ Đại học trở lên, tốt nghiệp tại các trường Đại học công lập khối kinh tế/luật, hệ đào tạo chính quy. Ưu tiên những người có trình độ trên đại học và được đào tạo chuyên sâu về kinh tế, ngân hàng, tài chính

Có kiến thức tốt về luật pháp, các quy định của Ngân hàng nhà nước

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm hỗ trợ tín dụng (hoặc có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm tín dụng và các lĩnh vực khác có liên quan đến tín dụng)

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp Phó phòng trở lên

Có khả năng đóng góp ý kiến, đề xuất sửa đổi xây dựng quy chế, quy trình, các chính sách thuộc lĩnh vực nghiệp vụ đảm nhiệm để thực hiện trên cơ sở định hướng của cấp quản lý trực tiếp

Ưu tiên ứng viên người địa phương, am hiểu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, xu thế phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng tại địa phương, có khả năng duy trì và mở rộng mối quan hệ cho ngân hàng.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm

- Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường

- Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc

- Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau...

- Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm SHB care

- Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ

- Du lịch định kì 2 lần trong năm

2. Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới

- Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo

- Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong

- Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

