Tuyển Trình dược viên CTY TNHH TM Y PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Kênh ETC:

Thực hiện công tác bán hàng, giới thiệu sản phẩm tại các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế để phát triển thị trường sản phẩm.

Chăm sóc khách hàng hiện có và phát triển khách hàng mới.

Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu doanh số được giao.

Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí trình dược viên hoặc các công việc liên quan.

Kênh OTC:

Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm dược phẩm tại các nhà thuốc.

Thực hiện các chiến dịch khuyến mãi, quảng bá sản phẩm.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với chủ nhà thuốc và các đại lý bán lẻ.

Chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Nam / Nữ, độ tuổi từ 22-35.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành Dược, Điều dưỡng hoặc các ngành liên quan.

Kênh ETC: Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm trình dược viên hoặc kinh nghiệm tương tự.

Kênh OTC: Không yêu cầu kinh nghiệm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.

Năng động, có tinh thần cầu tiến và khả năng làm việc độc lập.

Làm việc theo địa bàn được phân công

Sẵn sàng đi công tác nếu cần.

Tại CTY TNHH TM Y PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 5.5 triệu đồng/tháng + % hoa hồng hấp dẫn từ doanh số (15-20tr)

Thưởng hiệu quả công việc

Được hỗ trợ đầy đủ thiết bị làm việc (catalog, data khách hàng, v.v...).

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy

