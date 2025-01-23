Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Define Cafe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Mô tả công việc:

- Hỗ trợ Giám đốc trong việc lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược, dự án của phòng ban.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp tiếng Nhật trong nội bộ nhóm và với các phòng ban khác.

- Quản lý lịch trình, sắp xếp cuộc họp và chuẩn bị tài liệu liên quan cho Giám đốc.

- Đóng góp vào các cuộc thảo luận và quá trình ra quyết định của nhóm.

- Theo dõi tiến độ dự án và hỗ trợ xác định các điểm nghẽn hoặc các khu vực cần cải thiện.

- Hỗ trợ Giám đốc trong việc tạo dựng môi trường làm việc tích cực và hiệu quả cho nhóm.

- Tham gia vào việc giao tiếp với nội bộ và khách hàng hoặc đối tác khi cần thiết, tập trung vào các bên liên quan nói tiếng Nhật.

- Cung cấp hỗ trợ hành chính và xử lý thông tin bảo mật một cách phù hợp.

- Phát triển và duy trì mối quan hệ hiệu quả với các đối tác nội bộ và bên ngoài.