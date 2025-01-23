Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Define Cafe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Công ty TNHH Define Cafe

Trợ lý giám đốc

Công ty TNHH Define Cafe
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty TNHH Define Cafe

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH Define Cafe

Mức lương
1,000 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường Lê Lợi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD

Mô tả công việc:
- Hỗ trợ Giám đốc trong việc lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược, dự án của phòng ban.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp tiếng Nhật trong nội bộ nhóm và với các phòng ban khác.
- Quản lý lịch trình, sắp xếp cuộc họp và chuẩn bị tài liệu liên quan cho Giám đốc.
- Đóng góp vào các cuộc thảo luận và quá trình ra quyết định của nhóm.
- Theo dõi tiến độ dự án và hỗ trợ xác định các điểm nghẽn hoặc các khu vực cần cải thiện.
- Hỗ trợ Giám đốc trong việc tạo dựng môi trường làm việc tích cực và hiệu quả cho nhóm.
- Tham gia vào việc giao tiếp với nội bộ và khách hàng hoặc đối tác khi cần thiết, tập trung vào các bên liên quan nói tiếng Nhật.
- Cung cấp hỗ trợ hành chính và xử lý thông tin bảo mật một cách phù hợp.
- Phát triển và duy trì mối quan hệ hiệu quả với các đối tác nội bộ và bên ngoài.

Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý hoặc hành chính.
- Ưu tiên người có kinh nghiệm phát triển hệ thống
- Thành thạo tiếng Nhật và tiếng Anh, có kỹ năng giao tiếp xuất sắc.

Tại Công ty TNHH Define Cafe Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Define Cafe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Define Cafe

Công ty TNHH Define Cafe

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: .

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

