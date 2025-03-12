Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty Cổ Phần Bsquare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bsquare
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công Ty Cổ Phần Bsquare

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công Ty Cổ Phần Bsquare

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1A Đường Phú Thuận, Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Oppein là thương hiệu hàng đầu thế giới trong thiết kế và cung cấp giải pháp nội thất cao cấp, được thành lập vào năm 1994 và hiện có mặt tại hơn 118 quốc gia. Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Bsquare là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của Oppein. Và đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Trợ Lý Giám Đốc, cụ thể như sau:
- Dịch thuật và viết bài phát biểu theo yêu cầu Giám đốc điều hành.
- Hỗ trợ quản lý, điều phối công việc giữa các phòng ban.
- Thu thập thông tin, hỗ trợ quyết định và tổ chức quan hệ đối ngoại.
- Tổ chức cuộc họp, sự kiện và soạn thảo tài liệu nội bộ, quảng cáo.
- Hoàn thành báo cáo và tài liệu gửi theo yêu cầu.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên nữ trên 30 tuổi.
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh/ tiếng Trung
- Có kinh nghiệm 10 năm làm việc ở vị trí tương đương.
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Bsquare Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bsquare

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bsquare

Công Ty Cổ Phần Bsquare

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1A Đường Phú Thuận, Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

