Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 24, Nguyễn Triệu Luật, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chat và trả lời tin nhắn với khách hàng trung quốc
Xử lý và hoàn thành các đơn hàng phát sinh
Đặt đơn hàng
Trợ lý các công việc Phòng Kinh Doanh
Xử lý các công việc phát sinh liên quan
Giải quyết các công việc do sếp yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng các công cụ văn phòng,vi tính, đánh máy tốt.
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận và có trách nhiệm.
Tư duy trình bày, xử lý tình huống và nắm bắt thông tin nhanh..
Biết Tiếng Trung, HSK 5 trở lên

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:10-15 triệu.
Được làm việc trong môi trường thoải mái, năng động
Có cơ hội thăng tiến trong công việc, được tham gia các lớp học nâng cao chuyên môn
Chế độ thưởng hấp dẫn
Hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam
Làm việc trong môi trường năng động, với nhiều người trẻ tuổi
Được đi du lịch định kỳ cùng với công ty.
Thưởng tháng 13 dành cho nhân viên đủ 12 tháng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 24 Nguyễn Triệu Luật, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

