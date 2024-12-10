Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24, Nguyễn Triệu Luật, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chat và trả lời tin nhắn với khách hàng trung quốc

Xử lý và hoàn thành các đơn hàng phát sinh

Đặt đơn hàng

Trợ lý các công việc Phòng Kinh Doanh

Xử lý các công việc phát sinh liên quan

Giải quyết các công việc do sếp yêu cầu

Biết sử dụng các công cụ văn phòng,vi tính, đánh máy tốt.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận và có trách nhiệm.

Tư duy trình bày, xử lý tình huống và nắm bắt thông tin nhanh..

Biết Tiếng Trung, HSK 5 trở lên

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:10-15 triệu.

Được làm việc trong môi trường thoải mái, năng động

Có cơ hội thăng tiến trong công việc, được tham gia các lớp học nâng cao chuyên môn

Chế độ thưởng hấp dẫn

Hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Làm việc trong môi trường năng động, với nhiều người trẻ tuổi

Được đi du lịch định kỳ cùng với công ty.

Thưởng tháng 13 dành cho nhân viên đủ 12 tháng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM

