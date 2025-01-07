Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hà Nội: Được ký HĐLĐ dài hạn, đóng BHXH, BHYT, BHTN. Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, khám sức khỏe định kỳ... Được tham gia trại hè, nghỉ mát và các chế độ phúc lợi khác của theo quy định của Nhà nước và Công ty. Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp không giới hạn., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý khách hàng: theo dõi hợp đồng, giải quyết phát sinh, gia hạn hợp đồng dịch vụ ... với các khách hàng hiện hữu, làm việc trên phần mềm CRM.
Giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng với các bộ phận khác trong công ty: theo dõi dịch vụ, theo dõi thanh toán, báo cáo BGD...
Tham gia các công tác truyền thông, quảng cáo và marketting của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 23 tuổi trở lên
Tốt nghiệp Kỹ sư, Cử nhân
Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các Công ty cùng ngành nghề
Đọc, viết tiếng Anh thương mại
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, nắm bắt nhanh các phần mềm quản lý CRM, thành thạo các ứng dụng trên điện thoại thông minh (smartphone)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: V3.6 tòa AB - Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

