Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty xi măng Chinfon làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty xi măng Chinfon
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty xi măng Chinfon

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty xi măng Chinfon

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Chinfon Cement Corporation, 288 Bạch Đằng, Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:
• Lập, sắp xếp lịch làm việc, các cuộc hẹn, cuộc họp, quản lý kế hoạch làm việc cho Phó Giám đốc/Giám đốc khối Kinh doanh;
• Tổng hợp dữ liệu, làm báo cáo, báo cáo và quản lý hệ thống báo cáo về doanh thu, thị trường và hiệu suất của khối Kinh doanh cho Phó Giám đốc/ Giám đốc khối;
• Thực hiện nghiên cứu thị trường và thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh;
• Đóng vai trò là cầu nối giữa Giám đốc/Phó Giám đốc và khách hàng, đối tác và các bộ phận khác trong công ty;
• Tham gia vào các dự án kinh doanh và hỗ trợ triển khai các kế hoạch;
• Lưu trữ và quản lý tài liệu liên quan đến kinh doanh, hợp đồng và các thông tin quan trọng khác;
• Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến vị trí công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu
• Giới tính: Nam/Nữ, tuổi < 35.
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Tài chính, Quản trị kinh doanh…;

Tại Công ty xi măng Chinfon Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty xi măng Chinfon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty xi măng Chinfon

Công ty xi măng Chinfon

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 288, đường Bạch Đằng, Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

