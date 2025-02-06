Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty xi măng Chinfon làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

• Lập, sắp xếp lịch làm việc, các cuộc hẹn, cuộc họp, quản lý kế hoạch làm việc cho Phó Giám đốc/Giám đốc khối Kinh doanh;

• Tổng hợp dữ liệu, làm báo cáo, báo cáo và quản lý hệ thống báo cáo về doanh thu, thị trường và hiệu suất của khối Kinh doanh cho Phó Giám đốc/ Giám đốc khối;

• Thực hiện nghiên cứu thị trường và thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh;

• Đóng vai trò là cầu nối giữa Giám đốc/Phó Giám đốc và khách hàng, đối tác và các bộ phận khác trong công ty;

• Tham gia vào các dự án kinh doanh và hỗ trợ triển khai các kế hoạch;

• Lưu trữ và quản lý tài liệu liên quan đến kinh doanh, hợp đồng và các thông tin quan trọng khác;

• Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến vị trí công việc.