Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Trực tiếp báo cáo: Sales Manager

Mô tả công việc:

– Hỗ trợ cấp trên theo dõi các công việc thường ngày, nhập hệ thống các lô hàng phát sinh.

– Đối chiếu và hoàn thành bảng công nợ hàng tháng của khách hàng và nhập kịp thời vào hệ thống.

– Theo dõi việc xuất hóa đơn cho từng khách hàng và hoàn thành gửi vào cuối tháng.

– Kiểm tra email và xử lý các vấn đề như : hóa đơn bất thường, lô hàng bất thường, hỏi giá, v.v.

– Hỗ trợ cấp trên trong việc phát triển khách hàng nước ngoài và hoàn thành các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

职位描述：

- 协助上级对其所负责的客户进行日常事项跟进和对接, 对每一批货及时录入系统.

- 根据客户账期，及时完成客户账单的核对和整理，并及时录入系统.

- 及时处理客户的开票需求并按时完成开票和邮寄.

- 查看并处理客户邮件问题，如：异常账单、异常出货、询价等.

- 协助上级开发海外客户，以及完成上级交代的其他工作任务.