Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5th Floor, LA VELA Office 11A Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Trực tiếp báo cáo: Sales Manager
Mô tả công việc:
– Hỗ trợ cấp trên theo dõi các công việc thường ngày, nhập hệ thống các lô hàng phát sinh.
– Đối chiếu và hoàn thành bảng công nợ hàng tháng của khách hàng và nhập kịp thời vào hệ thống.
– Theo dõi việc xuất hóa đơn cho từng khách hàng và hoàn thành gửi vào cuối tháng.
– Kiểm tra email và xử lý các vấn đề như : hóa đơn bất thường, lô hàng bất thường, hỏi giá, v.v.
– Hỗ trợ cấp trên trong việc phát triển khách hàng nước ngoài và hoàn thành các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
职位描述：
- 协助上级对其所负责的客户进行日常事项跟进和对接, 对每一批货及时录入系统.
- 根据客户账期，及时完成客户账单的核对和整理，并及时录入系统.
- 及时处理客户的开票需求并按时完成开票和邮寄.
- 查看并处理客户邮件问题，如：异常账单、异常出货、询价等.
- 协助上级开发海外客户，以及完成上级交代的其他工作任务.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 5, Văn phòng LA VELA 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

