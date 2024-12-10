Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1T Trần Não, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

1. Công việc hỗ trợ Bộ Phận Dự án (Kinh Doanh & Tư Vấn Dự Án):
Quản lý dữ liệu dự án trên phần mềm (tìm kiếm, kiểm tra thông tin, thu hồi dự án,..)
Theo dõi tình hình khai thác các dự án trọng điểm (must win) và tiềm năng (qua email/ group làm việc online/ trực tiếp tại văn phòng/ báo cáo).
Tiếp nhận các tờ trình/ đề xuất, kiểm tra và trình duyệt Ban Giám Đốc (yêu cầu giữ hàng, xuất hàng trình mẫu, thanh toán, công tác-quyết toán,...)
Hỗ trợ Bộ Phận Tư vấn Dự Án chăm sóc khách hàng và bộ phận/cty thiết kế
Lọc dữ liệu định kỳ phân bổ cho Bộ Phận Dự Án
Quản lý số lượng POSM, catalogue, sales tool các thương hiệu đảm bảo đáp ứng nhu cầu Bộ Phận Dự Án.
Soạn thảo văn bản thư mời hợp tác, thư giới thiệu, biên bản cuộc họp, văn bản khác phục vụ công việc của bộ phận Dự Án khi phát sinh yêu cầu,...
2. Báo cáo-Phân tích:
Phân tích dữ liệu kinh doanh
Tổng hợp, phân tích báo cáo/ KPI/ kết quả công việc của Bộ Phận Dự Án (Kinh Doanh và Tư Vấn Dự Án).
Giám sát hoạt động của tất cả nhân viên Bộ Phận Dự Án, theo dõi, đôn đốc và báo cáo khi có bất thường, phối hợp thông tin với các bộ phận liên quan,...
3. Tổ chức - Đào tạo:
Tổ chức các buổi tiếp khách giới thiệu sản phẩm tại showroom (showroom tour), mini-workshop, event với các công ty thiết kế.
Hỗ trợ tổ chức các đợt đào tạo nội bộ (về sản phẩm)
Khảo sát sau đào tạo, tổng hợp bài thu hoạch, đánh giá kết quả chất lượng sau đào tạo

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành QTKD hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Sale admin/trợ lý kinh doanh
Sale admin/trợ lý kinh doanh
Có kinh nghiệm phân tích dữ liệu kinh doanh
Chủ động, có trách nhiệm trong công việc
Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản,...

Tại Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Tham gia bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định.
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
Tham gia các hoạt động gắn kết như du lịch hàng năm, Year Party và các sự kiện nội bộ khác.
Thưởng vào các dịp Lễ, Tết.
Thưởng tháng 13, thưởng thâm niên và các hình thức ghi nhận đóng góp khác.
Cơ hội thăng tiến: Môi trường làm việc đảm bảo với lộ trình phát triển rõ ràng, tạo điều kiện cho nhân viên được thử thách và phát triển bản thân.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Văn hóa công ty năng động, cởi mở và thân thiện, đồng nghiệp hỗ trợ lẫn nhau.
Tham gia các khóa học/đào tạo nâng cao chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A25-A26 KDC Kim Son, Street Nguyen Huu Tho, Tan Phong, Dist. 7, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

