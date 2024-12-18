Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH MTV Ô Tô Trường Hải Tiền Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 02, Tòa nhà Sadora, số 02 đường 13, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích, dự báo thị trường chi tiết theo tỉnh thành, thương hiệu, phân khúc, mẫu xe.

Thu thập thông tin thị trường, chính sách bán hàng các hãng; đầu mối tiếp nhận, tham mưu xây dựng và triển khai chính sách bán hàng phù hợp với từng thị trường. Quản lý việc xây dựng, đề xuất, ban hành các chính sách, CTBH các Đại lý (trực thuộc và độc lập).

Tham gia xây dựng kế hoạch bán hàng & quản trị thực hiện các chỉ tiêu từng Đại lý (trực thuộc và độc lập) đến điểm bán hàng.

Xây dựng, quản lý CSDL thị trường, chính sách bán hàng và chỉ tiêu.

Hỗ trợ, đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho Đại lý (trực thuộc và độc lập).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, Ô tô hoặc các ngành liên quan.

Từ 6 tháng kinh nghiệm lập kế hoạch bán hàng, quản lý số liệu (ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Ô tô).

Kinh nghiệm sử dụng thành thạo Excel hoặc các công cụ phân tích cơ bản là một lợi thế.

Có kỹ năng tổng hợp, lập báo cáo thực hiện chỉ tiêu kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp, trình bày chỉn chu, tâm huyết trong công việc, tác phong chuyên nghiệp.

Tư duy nhạy bén về thị trường/kinh doanh, cầu thị, siêng năng và nhiệt huyết trong công việc.

Tại Công ty TNHH MTV Ô Tô Trường Hải Tiền Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (lương & phụ cấp); thưởng cuối năm;

Đánh giá năng lực và xét lương hàng năm;

Cơ hội phát triển nghề nghiệp tại tập đoàn ô tô hàng đầu;

Tham gia BHXH, khám sức khỏe định kỳ theo quy định;

Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi mua sản phẩm công ty;

Các chế độ phúc lợi khác.

