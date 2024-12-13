Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Sơn Tùng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 940 QL1A, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tham gia tìm kiếm khách hàng, phát triển khách hàng mới.

Tương tác khách hàng để gởi báo giá.

Sắp xếp tiếp đón khách hàng.

Triển khai làm mẫu phát triển/ mẫu test theo yêu cầu khách hàng.

Tương tác khách hàng và các phòng ban để đáp ứng các yêu cầu liên quan trong quá trình thực hiện báo giá, tiếp nhận đơn hàng, triển khai sản xuất.

Theo dõi tiến độ xuất hàng theo yêu cầu của khách hàng.

Cập nhật lịch xuất hàng mỗi ngày với các phòng ban.

Phối hợp làm việc giữa các phòng ban nội bộ, hãng tàu và dịch vụ XNK để xuất hàng đúng kế hoạch.

Phối hợp dịch vụ XNK để nhận và gởi chứng từ thanh toán cho khách hàng.

Theo dõi công nợ khách hàng.

Xử lý các thông tin khiếu nại của khách hàng.

Công việc cụ thể trao đổi qua cuộc phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên ưu tiên chuyên ngành XNK, ngoại thương, kinh doanh quốc tế

Có kinh nghiệm làm việc và hiểu về ngành may/ wash

Lương cạnh tranh.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Tại Công ty TNHH Sơn Tùng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15tr-30tr tùy theo năng lực

Lương tháng 13, các quyền lợi khác theo Bộ luật lao động.

Thưởng theo kết quả kinh doanh hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sơn Tùng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin