Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TOP FLOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 110 Đường 30, Phường 6, Gò Vấp, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tiềm năng trong lĩnh vực cơ điện, xây dựng, môi trường và hạ tầng.

Tìm kiếm, khai thác khách hàng mới thông qua các kênh tiếp thị phù hợp.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề phát sinh.

Đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và quản lý tiến độ đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành cơ điện, xây dựng hoặc môi trường.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOP FLOW Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng hấp dẫn (thông tin cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn).

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường quốc tế và năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOP FLOW

