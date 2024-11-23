Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH NIKKOKUTRUST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NIKKOKUTRUST VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 59 Võ Nguyên Giáp, Thảo Điền, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Dịch tài liệu, báo cáo, phiên dịch cho người Nhật khi gặp khách hàng và trong quá trình làm việc
Đi khảo sát, kiểm tra bếp ăn
Làm giấy tờ sổ sách liên quan tới bếp ăn
Tìm kiếm khách hàng qua nhiều kênh thông tin khác nhau
Sử dụng được Word, Excel, PowerPoint
Có thể đi công tác
Có bằng lái xe ô tô là một lợi thế
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 01 năm kinh nghiệm trở lên. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong biên- phiên dịch, hỗ trợ người Nhật, có kinh nghiệm làm tại nhà hàng, suất ăn công nghiệp.
Tốt nghiệp trung cấp các ngành liên quan trở lên
Tiếng Nhật trình độ N3 trở lên
Sử dụng được Word, Excel, PowerPoint
Có thể đi công tác
Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình với công việc
Có bằng lái xe ô tô là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH NIKKOKUTRUST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: 8:30-17:30 từ thứ Hai đến thứ Sáu và 2 ngày thứ Bảy trong tháng theo lịch của công ty.
- Mức lương: 10-15 triệu (lương Gross, thỏa thuận theo năng lực).
- Chế độ lương tháng 13 và thưởng theo tình hình kinh doanh của công ty
- Thử việc 2 tháng. Chế độ đóng BHXH, ngày phép,... theo quy định của pháp luật, được cộng lại 2 ngày phép của thời gian thử việc sau khi trở thành nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIKKOKUTRUST VIỆT NAM
