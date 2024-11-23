Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH NIKKOKUTRUST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 59 Võ Nguyên Giáp, Thảo Điền, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Dịch tài liệu, báo cáo, phiên dịch cho người Nhật khi gặp khách hàng và trong quá trình làm việc

Đi khảo sát, kiểm tra bếp ăn

Làm giấy tờ sổ sách liên quan tới bếp ăn

Tìm kiếm khách hàng qua nhiều kênh thông tin khác nhau

Sử dụng được Word, Excel, PowerPoint

Có thể đi công tác

Có bằng lái xe ô tô là một lợi thế

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 01 năm kinh nghiệm trở lên. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong biên- phiên dịch, hỗ trợ người Nhật, có kinh nghiệm làm tại nhà hàng, suất ăn công nghiệp.

Tốt nghiệp trung cấp các ngành liên quan trở lên

Tiếng Nhật trình độ N3 trở lên

Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình với công việc

Tại CÔNG TY TNHH NIKKOKUTRUST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8:30-17:30 từ thứ Hai đến thứ Sáu và 2 ngày thứ Bảy trong tháng theo lịch của công ty.

- Mức lương: 10-15 triệu (lương Gross, thỏa thuận theo năng lực).

- Chế độ lương tháng 13 và thưởng theo tình hình kinh doanh của công ty

- Thử việc 2 tháng. Chế độ đóng BHXH, ngày phép,... theo quy định của pháp luật, được cộng lại 2 ngày phép của thời gian thử việc sau khi trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIKKOKUTRUST VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin