Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 44 đường 39, khu nhà ở Vạn Phúc 03, khu phố 21, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

Hỗ trợ Giám Đốc (Nữ) trong công tác đối ngoại với Khách hàng/ Đối tác trong nước

Phối hợp dự án: Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và thực hiện các dự án thương mại. Theo dõi tiến độ và chuẩn bị báo cáo tình hình cho Giám đốc

Nghiên cứu thị trường: Thực hiện nghiên cứu về xu hướng ngành, đối thủ cạnh tranh và cơ hội kinh doanh tiềm năng để cung cấp thông tin cho Giám đốc Thương mại.

Truyền thông, triển khai các chính sách/kế hoạch từ Giám đốc đến các Bộ phận trong Công ty.

Phân tích dữ liệu, tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh định kỳ và tư vấn cho GĐ về các vấn đề triển khai.

Tham gia vào việc lập và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động, định hướng phát triển của Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo.

Sẵn sàng đi công tác

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Bằng cử nhân trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan là ưu tiên.

Trình độ học vấn:

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong vai trò hỗ trợ kinh doanh, ưu tiên trong môi trường thương mại.

Kinh nghiệm:

Kỹ năng:

Có khả năng tổng hợp, phân tích số liệu, dữ liệu tốt.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian mạnh mẽ.

Thành thạo bộ công cụ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm liên quan.

Khả năng làm việc độc lập và hợp tác trong nhóm.

Có thể đi công tác

Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13.000.000 - 16.000.000đ

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật Lao Động.

Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển

