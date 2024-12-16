Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên
- Hồ Chí Minh: 38 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, quận Phú Nhuận, HCM, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Xử lý đơn hàng từ team kinh doanh, tạo mẫu hợp đồng, gửi tài liệu cho các bên liên quan
Cập nhập thông tin đơn hàng, theo dõi tiến độ thực hiện các đơn hàng và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh
Quản lý và cập nhật dữ liệu khách hàng hàng, hợp đồng, đơn hàng, báo giá.
Lập báo cáo định kỳ cho quản lý
Chịu trách nhiệm về nhân sự tại Chi Nhánh như tuyển dụng và hướng dẫn nhân sự mới hội nhập.
Các công việc khác theo sự phân công Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên những ứng viên ngành Kinh tế, quản trị,...)
Có tối thiểu 2 năm vị trí tương đương, không ngại khó
Có kỹ năng làm việc nhóm, lập báo cáo
Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục, lắng nghe
Có kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng tổ chức, giao việc và quản lý.
Ưu tiên ứng viên yêu thích văn hóa Việt Nam, tín ngưỡng của người Việt.
Có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.
Tại Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 8-12 triệu/tháng (Năng lực và thỏa thuận hợp lý)
Các chế độ theo quy định của pháp luật và phúc lợi đãi ngộ của công ty: BHXH, Hoạt động teambuilding, du lịch thường niên, sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, xét tăng lương 1 năm/2 lần..
Các khoản phụ cấp khác như: máy tính làm việc, vé gửi xe, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13 ...theo quy định của Công ty.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện, đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau.
Được tham gia nhiều khóa học miễn phí để phát triển bản thân, kỹ năng
Được học tập, đào tạo làm việc trong môi trường trẻ, năng động
Làm việc giờ hành chính(8h30-12h30; 13h30-17h30); từ Thứ 2- hết sáng Thứ 7.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
