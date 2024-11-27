Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VÀ DỊCH VỤ KẾT NỐI BÁN LẺ CHÂU Á (A-CONNECTION) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 712 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

1. Là đầu mối liên hệ và làm việc với khách hàng/đối tác trọng điểm của công ty có nhu cầu thuê Khu công nghiệp, Kho – Bãi – Xưởng (doanh nghiệp trong và ngoài nước, là đối tác của Giám đốc hoặc tự tìm kiếm).

2. Tổng hợp, tìm kiếm, khai thác, cập nhật thông tin về những Khu công nghiệp, kho xưởng trống nhằm phục vụ tốt nhất cho việc đầu tư hoặc tư vấn cho thuê của Công ty.

3. Thực hiện theo dõi công việc hoặc hỗ trợ thực hiện các công việc đối nội/đối ngoại theo yêu cầu của Giám đốc

4. Thực hiện cập nhật thông tin và báo cáo theo quy trình công việc.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Nữ: Tuổi từ 25 – 40. Ngoại hình ưa nhìn.

2. Trình độ: Đại học Chuyên ngành Ngoại ngữ/Ngôn ngữ Anh/Kinh tế hoặc các ngành liên quan, tốt nghiệp loại khá/giỏi.

3. Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong mảng BĐS và am hiểu về mảng kho xưởng khu công nghiệp là lợi thế.

4. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

5. Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng. Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp và làm việc với đối tác nước ngoài.

6. Đặt mục tiêu, xác định và yêu thích lĩnh vực đầu tư kinh doanh

7. Có tinh thần kỷ luật, tính trách nhiệm cao với bản thân và công việc.

8. Thành thạo vi tính văn phòng, có kỹ năng soạn thảo văn bản và tổng hợp thông tin tốt.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VÀ DỊCH VỤ KẾT NỐI BÁN LẺ CHÂU Á (A-CONNECTION) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương cơ bản 15tr – 20tr theo khả năng và kinh nghiệm + hoa hồng cá nhân 10% - 35%, hoa hồng hỗ trợ Sếp 1% - 2% theo dự án + thưởng hàng quý/thưởng hiệu quả công việc phòng ban.

2. Thưởng cuối năm Tháng 13,14,15,... theo hiệu quả kinh doanh (ít nhất Tháng 13), Thưởng Lễ Tết, sinh nhật hiếu hỉ theo chính sách công ty,...

3. Tham gia Teambuilding/du lịch nghỉ dưỡng trong hoặc ngoài nước 1 – 2 lần/năm

4. Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nâng cao kiến thức theo nhu cầu công việc, phát triển các mối quan hệ công việc tốt.

5. Phép năm: 12 ngày/năm.

6. Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ 6: 8h đến 17h; Thứ Bảy: 8h - 12h.

7. Gửi xe miễn phí ngay tại tòa nhà, có bảo vệ.

8. Được trang bị máy tính, đồng phục và các thiết bị dụng cụ cần thiết cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VÀ DỊCH VỤ KẾT NỐI BÁN LẺ CHÂU Á (A-CONNECTION)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin