Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại In Ấn Quảng Cáo Vũ Mã làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại In Ấn Quảng Cáo Vũ Mã
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 219/74 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tiếp nhận, trả lời các yêu cầu của khách hàng
- Kiểm tra và nhập thông tin khách hàng trên hệ thống.
- Duy trì liên hệ với khách hàng
- Tiếp nhận các góp ý, khiếu nại của khách hàng và phối hợp với các Bộ phận liên quan để xử lý
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có thể linh hoạt thời gian làm việc
-Tin học văn phòng
- không yêu cầu kinh nghiệm được đào tạo kỹ năng chuyên về in ấn
Tại Công Ty TNHH Thương Mại In Ấn Quảng Cáo Vũ Mã Thì Được Hưởng Những Gì
-Thưởng tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại In Ấn Quảng Cáo Vũ Mã
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
