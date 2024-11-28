Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại In Ấn Quảng Cáo Vũ Mã làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 219/74 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

- Tiếp nhận, trả lời các yêu cầu của khách hàng

- Kiểm tra và nhập thông tin khách hàng trên hệ thống.

- Duy trì liên hệ với khách hàng

- Tiếp nhận các góp ý, khiếu nại của khách hàng và phối hợp với các Bộ phận liên quan để xử lý

Yêu Cầu Công Việc

-Có thể linh hoạt thời gian làm việc

-Tin học văn phòng

- không yêu cầu kinh nghiệm được đào tạo kỹ năng chuyên về in ấn

Tại Công Ty TNHH Thương Mại In Ấn Quảng Cáo Vũ Mã Thì Được Hưởng Những Gì

-Thưởng tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại In Ấn Quảng Cáo Vũ Mã

