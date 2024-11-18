Tuyển Trợ lý kinh doanh VIA ENGLISH ACADEMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trợ lý kinh doanh VIA ENGLISH ACADEMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

VIA ENGLISH ACADEMY
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
VIA ENGLISH ACADEMY

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại VIA ENGLISH ACADEMY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 103E

- 103F Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham mưu, đóng góp ý kiến cho Tổng Giám Đốc và Ban Giám Đốc trong các vấn đề thuộc thẩm quyền, chức năng liên quan tới chủ trương, kế hoạch, chính sách, hoạt động của Công ty.
- Thu thập, xử lý thông tin, báo cáo Tổng Giám Đốc và Ban Giám Đốc làm cơ sở ra quyết định khi được yêu cầu.
- Nhận thông tin từ Tổng Giám Đốc trong việc chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc lập, triển khai kế hoạch công tác và kế hoạch hoạt động của Công ty.
- Theo dõi việc triển khai, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo tiến độ cũng như kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác và các quyết định Tổng Giám Đốc.
- Định kỳ tổng hợp và báo cáo cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, các phòng ban cho Tổng Giám Đốc.
- Truyền đạt thông tin, ý kiến chỉ đạo từ Tổng Giám Đốc tới các cá nhân, đơn vị và tiếp nhận ý kiến phản hồi để báo cáo, đóng vai trò cầu nối thông tin giữa các đơn vị, các bộ phận với Tổng Giám Đốc.
- Tiếp nhận, rà soát hồ sơ, tài liệu, chứng từ do các đơn vị chuyển lên trình Tổng Giám Đốc phê duyệt.
- Tổ chức, sắp xếp lịch làm việc cho Tổng Giám Đốc.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc, ghi chép biên bản làm việc, biên bản họp, ghi nhận và tổng hợp nội dung, ý kiến trong các cuộc họp, gửi biên bản tới các cá nhân, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.
- Soạn thảo tài liệu, văn bản, biên dịch tài liệu theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc và Ban Giám Đốc.
- Các công việc khác theo phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế/ Luật/ Quản trị kinh doanh/ Ngôn ngữ Anh và các ngành liên quan.

Tại VIA ENGLISH ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương chính: Thỏa thuận + Thưởng + ESOP hấp dẫn.
- Đánh giá để xét tăng lương chỉ từ 6 tháng.
- Được đào tạo, hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ, các kỹ năng có liên quan.
- Được hưởng tất cả các chính sách của Người lao động theo quy định của pháp luật.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác từ Công ty (nghỉ vào ngày sinh nhật có lương, happy day, chế độ miễn giảm học phí cho con em, thưởng Lễ, Tết v.v).
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIA ENGLISH ACADEMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VIA ENGLISH ACADEMY

VIA ENGLISH ACADEMY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 62 Huỳnh Thiện Lộc, Hòa Thạnh, Tân Phú, HCM

