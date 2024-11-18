Tuyển Trợ lý kinh doanh VIA ENGLISH ACADEMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Tham mưu, đóng góp ý kiến cho Tổng Giám Đốc và Ban Giám Đốc trong các vấn đề thuộc thẩm quyền, chức năng liên quan tới chủ trương, kế hoạch, chính sách, hoạt động của Công ty.

- Thu thập, xử lý thông tin, báo cáo Tổng Giám Đốc và Ban Giám Đốc làm cơ sở ra quyết định khi được yêu cầu.

- Nhận thông tin từ Tổng Giám Đốc trong việc chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc lập, triển khai kế hoạch công tác và kế hoạch hoạt động của Công ty.

- Theo dõi việc triển khai, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo tiến độ cũng như kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác và các quyết định Tổng Giám Đốc.

- Định kỳ tổng hợp và báo cáo cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, các phòng ban cho Tổng Giám Đốc.

- Truyền đạt thông tin, ý kiến chỉ đạo từ Tổng Giám Đốc tới các cá nhân, đơn vị và tiếp nhận ý kiến phản hồi để báo cáo, đóng vai trò cầu nối thông tin giữa các đơn vị, các bộ phận với Tổng Giám Đốc.

- Tiếp nhận, rà soát hồ sơ, tài liệu, chứng từ do các đơn vị chuyển lên trình Tổng Giám Đốc phê duyệt.

- Tổ chức, sắp xếp lịch làm việc cho Tổng Giám Đốc.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc, ghi chép biên bản làm việc, biên bản họp, ghi nhận và tổng hợp nội dung, ý kiến trong các cuộc họp, gửi biên bản tới các cá nhân, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.

- Soạn thảo tài liệu, văn bản, biên dịch tài liệu theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc và Ban Giám Đốc.

- Các công việc khác theo phân công từ cấp trên.