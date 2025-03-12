Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PLASMA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 207C Nguyễn Xí, phường 26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Hỗ trợ trực tiếp cho phòng Kinh Doanh:

Đối chiếu số liệu hàng tồn kho

Quản lý việc gửi / nhận và lưu trữ tài liệu, hồ sơ và văn thư liên quan của bộ phận.

Hỗ trợ tìm nguồn hàng nội địa.

Phân tích dữ liệu, nghiên cứu sản phẩm khi được yêu cầu.

Hoàn thành các công việc khác được phân công bởi người quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, khối ngành kinh tế, hóa học.

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên đã từng làm trong mảng hóa chất cơ bản là một lợi thế.

Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng, đặc biệt là excel.

Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

Nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PLASMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 9.000.000 trở lên.

Xét tăng lương 1 lần/năm hoặc xét tăng lương theo hiệu quả công việc.

Thưởng lễ, tết và lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.

Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định do công ty chi trả.

Trợ cấp tiền điện thoại, gửi xe hàng tháng.

Du lịch, teambuilding hàng năm.

Khám sức khỏe định kỳ và cạo vôi răng 2 lần/năm hoặc tham gia bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt (khi làm chính thức đủ 6 tháng).

Phụ cấp chi phí tập thể dục thể thao tối đa 300,000 VND/ tháng theo biên lai đóng tiền thực tế.

Một số chính sách phúc lợi khác cho nhân viên chính thức, nhân viên gắn bó lâu dài với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PLASMA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin