Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Hóa Chất Thiên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hóa Chất Thiên Việt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 173 Đường Phú Hiệp, Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập các biên bản giao nhận hàng hóa.
Quản lý xuất nhập tồn kho.
Quản lý đơn hàng lẻ.
Chăm sóc khách hàng cũ.
Hỗ trợ phòng kinh doanh tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Hỗ trợ đăng quảng cáo, khảo sát thị trường.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học.
Giọng nói rõ ràng dễ nghe.
Thành thạo tin học văn phòng.
Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc.
Tại Công Ty TNHH Hóa Chất Thiên Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hóa Chất Thiên Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
