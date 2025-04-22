Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Hóa Chất Thiên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 173 Đường Phú Hiệp, Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

Lập các biên bản giao nhận hàng hóa.

Quản lý xuất nhập tồn kho.

Quản lý đơn hàng lẻ.

Chăm sóc khách hàng cũ.

Hỗ trợ phòng kinh doanh tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Hỗ trợ đăng quảng cáo, khảo sát thị trường.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học.

Giọng nói rõ ràng dễ nghe.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

