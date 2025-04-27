Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ADIGIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 89 Phan Kế Bính, P.Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Cập nhật, theo dõi dữ liệu khách hàng/đối tác trên hệ thống CRM.

Xây dựng hồ sơ khách hàng, phân loại và đánh giá tiềm năng.

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng định kỳ (gửi email, gọi điện, gửi quà,…).

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các yêu cầu, thắc mắc từ khách hàng/đối tác.

Hỗ trợ tổ chức các buổi gặp gỡ, hội thảo, ký kết hợp tác.

Theo dõi tiến độ triển khai hợp tác, duy trì trao đổi thường xuyên với đối tác.

Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu chào hàng, báo giá, hợp đồng.

Theo dõi tiến độ đơn hàng, hỗ trợ quy trình bán hàng cùng đội ngũ kinh doanh.

Tổng hợp và phân tích dữ liệu liên quan đến khách hàng và đối tác.

Định kỳ báo cáo tình hình tương tác, mức độ hài lòng và cơ hội phát triển.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Thành thạo Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), ưu tiên biết dùng hệ thống CRM.

Có tinh thần trách nhiệm, chi tiết, chủ động trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, trợ lý kinh doanh hoặc phát triển đối tác.

Tại CÔNG TY TNHH ADIGIT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn (tùy theo năng lực)

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có tính học hỏi cao

Phát triển bản thân toàn diện và đầy đủ trong ngành digital marketing

Hưởng đầy đủ chế độ Du lịch hàng năm, BHYT, BHXH theo quy định pháp luật

Tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo về ngành

Thăng tiến cùng sự phát triển của công ty

Thời gian làm việc: từ thứ 2- thứ 6, 9h-18h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADIGIT

