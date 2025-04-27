Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ADIGIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ADIGIT
- Hồ Chí Minh: 89 Phan Kế Bính, P.Đa Kao, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
Cập nhật, theo dõi dữ liệu khách hàng/đối tác trên hệ thống CRM.
Xây dựng hồ sơ khách hàng, phân loại và đánh giá tiềm năng.
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng định kỳ (gửi email, gọi điện, gửi quà,…).
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các yêu cầu, thắc mắc từ khách hàng/đối tác.
Hỗ trợ tổ chức các buổi gặp gỡ, hội thảo, ký kết hợp tác.
Theo dõi tiến độ triển khai hợp tác, duy trì trao đổi thường xuyên với đối tác.
Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu chào hàng, báo giá, hợp đồng.
Theo dõi tiến độ đơn hàng, hỗ trợ quy trình bán hàng cùng đội ngũ kinh doanh.
Tổng hợp và phân tích dữ liệu liên quan đến khách hàng và đối tác.
Định kỳ báo cáo tình hình tương tác, mức độ hài lòng và cơ hội phát triển.
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
Thành thạo Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), ưu tiên biết dùng hệ thống CRM.
Có tinh thần trách nhiệm, chi tiết, chủ động trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, trợ lý kinh doanh hoặc phát triển đối tác.
Tại CÔNG TY TNHH ADIGIT Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có tính học hỏi cao
Phát triển bản thân toàn diện và đầy đủ trong ngành digital marketing
Hưởng đầy đủ chế độ Du lịch hàng năm, BHYT, BHXH theo quy định pháp luật
Tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo về ngành
Thăng tiến cùng sự phát triển của công ty
Thời gian làm việc: từ thứ 2- thứ 6, 9h-18h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADIGIT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI