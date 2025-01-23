Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Sao Thủy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

(*) Công việc nội bộ:

- Sắp xếp, tổ chức lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác cho CT.HĐQT. Thu thập, tổng hợp công việc, báo cáo từ các Bộ phận theo định kỳ/ đột xuất;

- Tiếp nhận, kiểm soát, phản hồi thông tin giữa CT.HĐQT và các Trưởng Bộ phận.

- Thiết lập, quản trị cơ sở dữ liệu kinh doanh (khi có yêu cầu)

- Biên dịch, soạn thảo các văn bản, tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại

- Sắp xếp, triển khai các chính sách/ kế hoạch phát triển kinh doanh từ CT.HĐQT đến các bộ phận;

- Tham gia cùng CT.HĐQT trong công tác đối nội/ đối ngoại

- Lập và trình bày các dự án được giao từ CT.HĐQT. Cố vấn , tham mưu chiến lược cho CT.HĐQT

(*) Thực hiện hỗ trợ triển khai công việc với các phòng, ban

- Phối hợp, hỗ trợ với các Bộ phận trong việc tổ chức sự kiện, quảng bá thương hiệu, hội chợ, họp báo…

- Tham dự, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp để phục vụ việc quản lý điều hành;

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chiến lược phát triển kinh doanh của công ty

- Thay mặt giải quyết công việc khi có ủy quyền từ CT.HĐQT

(*) Các công việc khác:

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của CT.HĐQT trong từng thời kỳ.