Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Sao Thủy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Sao Thủy
- Hà Nội: Tòa C5 số 119 Đường Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
(*) Công việc nội bộ:
- Sắp xếp, tổ chức lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác cho CT.HĐQT. Thu thập, tổng hợp công việc, báo cáo từ các Bộ phận theo định kỳ/ đột xuất;
- Tiếp nhận, kiểm soát, phản hồi thông tin giữa CT.HĐQT và các Trưởng Bộ phận.
- Thiết lập, quản trị cơ sở dữ liệu kinh doanh (khi có yêu cầu)
- Biên dịch, soạn thảo các văn bản, tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại
- Sắp xếp, triển khai các chính sách/ kế hoạch phát triển kinh doanh từ CT.HĐQT đến các bộ phận;
- Tham gia cùng CT.HĐQT trong công tác đối nội/ đối ngoại
- Lập và trình bày các dự án được giao từ CT.HĐQT. Cố vấn , tham mưu chiến lược cho CT.HĐQT
(*) Thực hiện hỗ trợ triển khai công việc với các phòng, ban
- Phối hợp, hỗ trợ với các Bộ phận trong việc tổ chức sự kiện, quảng bá thương hiệu, hội chợ, họp báo…
- Tham dự, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp để phục vụ việc quản lý điều hành;
- Tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chiến lược phát triển kinh doanh của công ty
- Thay mặt giải quyết công việc khi có ủy quyền từ CT.HĐQT
(*) Các công việc khác:
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của CT.HĐQT trong từng thời kỳ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Sao Thủy Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Sao Thủy
