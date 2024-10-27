Tuyển Trưởng Bưu Cục thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Cty J&T Express (Việt Nam)
- Đồng Nai: Tô 8, Khu phố 1, Thị Trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, Hớn Quản ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tuyển dụng nhân viên đáp ứng chỉ tiêu
- Tương tác và giải quyết các vướng mắc liên quan đến hàng hóa cho shipper để giúp quá trình giao hàng được thông suốt
- Kiểm soát hàng hóa trong khu vực làm việc của mình, tránh để xảy ra thất thoát, mất mát.
- Quản lý việc giao-lấy-trả đơn hàng của shipper
- Cập nhật hàng ngày, báo cáo tình trạng xử lý đơn hàng cho cấp trên theo yêu cầu
– Kiểm soát chất lượng dịch vụ và đưa ra phương án cải thiện chất lượng dịch vụ;
- Xử lý tình huống khi có các trường hợp phát sinh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 02 năm kinh nghiệm vị trí quản lý hoặc tương đương trở lên.
- Kỹ năng giao tiếp, phân tích vấn đề, xử lý tình huống.
- Sử dụng thành thạo word, excel.
- Có trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc, chấp nhận di chuyển.
Tại Cty J&T Express (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
+ Được làm việc cùng đội ngũ nhân viên trẻ và năng động
+ Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc;
+Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty J&T Express (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
