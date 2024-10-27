Tuyển Trưởng Bưu Cục thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Tô 8, Khu phố 1, Thị Trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, Hớn Quản ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tuyển dụng nhân viên đáp ứng chỉ tiêu

- Tương tác và giải quyết các vướng mắc liên quan đến hàng hóa cho shipper để giúp quá trình giao hàng được thông suốt

- Kiểm soát hàng hóa trong khu vực làm việc của mình, tránh để xảy ra thất thoát, mất mát.

- Quản lý việc giao-lấy-trả đơn hàng của shipper

- Cập nhật hàng ngày, báo cáo tình trạng xử lý đơn hàng cho cấp trên theo yêu cầu

– Kiểm soát chất lượng dịch vụ và đưa ra phương án cải thiện chất lượng dịch vụ;

- Xử lý tình huống khi có các trường hợp phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành vận tải, kinh tế, nhân sự, Logistics, ...

- Có 02 năm kinh nghiệm vị trí quản lý hoặc tương đương trở lên.

- Kỹ năng giao tiếp, phân tích vấn đề, xử lý tình huống.

- Sử dụng thành thạo word, excel.

- Có trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc, chấp nhận di chuyển.

Tại Cty J&T Express (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được Training đào tạo, phát triển định hướng nghề nghiệp và cơ hội thăng tiến.

+ Được làm việc cùng đội ngũ nhân viên trẻ và năng động

+ Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc;

+Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty J&T Express (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.