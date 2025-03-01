Tuyển Trưởng ca CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Mức lương thỏa thuận theo năng lực - Được đóng BHXH theo quy định sau khi kết thúc thử việc - Được thưởng sinh nhật, chế độ Lễ Tết, lương tháng 13 - Có cơ hội thăng tiến và phát triên trong công việc, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sắp xếp và phân ca làm việc cho nhân viên trong tổ theo từng tuần

- Đảm bảo hàng hóa đầy đủ, trưng bày đẹp mắt

- Hướng dẫn, đào tạo nhân viên mới giúp trang bị cho nhân viên đầy đủ các thông tin về sản phẩm để đáp ứng nhu cầu công việc

- Kiểm soát nhân viên thực hiện theo các nội quy công ty, các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm

- Xử lý các tình huống khách hàng phát sinh trong ca, kiểm soát doanh thu ca

- Thực hiện việc báo cáo kết quả công việc hàng ngày

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam /nữ , độ tuổi từ 25-35; tối thiểu 1-2 năm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Siêu thị, am hiểu về các ngành hàng trong siêu thị

- Có kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt

- Chịu được áp lực công việc cao

- Nhã nhặn, cầu tiến, ngoại hình khá

Tại CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa

