Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tổ chức thực hiện công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng đối với các cụm dự án tại từng khu vực, vùng miền theo phân công của Trưởng phòng, bao gồm:

+ Chủ trì công tác rà soát pháp lý các dự án đầu tư xây dựng đang được triển khai bởi Thaiholdings và Công ty thành viên;

+ Chủ trì việc nghiên cứu pháp lý, xây dựng quy trình thủ tục phát triển dự án đầu tư xây dựng;

+ Chủ trì công tác đánh giá pháp lý dự án các dự án đầu tư xây dựng khi M&A, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định;

+ Phối hợp làm việc, giải trình các vấn đề về pháp lý tại cơ quan Nhà nước trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án khi có yêu cầu;

+ Phối hợp với các phòng/ban/bộ phận liên quan trong việc rà soát, thẩm tra, thẩm định các cơ hội đầu tư, nhiệm vụ đầu tư và các vấn đề khác có liên quan về pháp lý đầu tư xây dựng dự án;

+ Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ pháp lý dự án.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên trong Bộ phận;

- Thường xuyên báo cáo Trưởng phòng về tiến độ thực hiện các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng được phân công;

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng, Giám đốc/Phó Giám đốc Ban.