Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 210 Đường Trần Quang Khải, French Quarter, Trang Tien, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổ chức thực hiện công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng đối với các cụm dự án tại từng khu vực, vùng miền theo phân công của Trưởng phòng, bao gồm:
+ Chủ trì công tác rà soát pháp lý các dự án đầu tư xây dựng đang được triển khai bởi Thaiholdings và Công ty thành viên;
+ Chủ trì việc nghiên cứu pháp lý, xây dựng quy trình thủ tục phát triển dự án đầu tư xây dựng;
+ Chủ trì công tác đánh giá pháp lý dự án các dự án đầu tư xây dựng khi M&A, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định;
+ Phối hợp làm việc, giải trình các vấn đề về pháp lý tại cơ quan Nhà nước trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án khi có yêu cầu;
+ Phối hợp với các phòng/ban/bộ phận liên quan trong việc rà soát, thẩm tra, thẩm định các cơ hội đầu tư, nhiệm vụ đầu tư và các vấn đề khác có liên quan về pháp lý đầu tư xây dựng dự án;
+ Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ pháp lý dự án.
- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên trong Bộ phận;
- Thường xuyên báo cáo Trưởng phòng về tiến độ thực hiện các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng được phân công;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng, Giám đốc/Phó Giám đốc Ban.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

