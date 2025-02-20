Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lương thoả thuận hấp dẫn Tăng lương hàng năm Đầy đủ chế độ theo luật định Tháng lương thứ 13, du lịch hè,…, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới
Lập kế hoạch kinh doanh, báo cáo
Xây dựng, duy trì quan hệ với khách hàng
Xử lý khiếu nại, công nợ, tổng hợp số liệu bán hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng
Kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên.
Tiếng Anh khá

Tại Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong

Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô P-3 khu công nghiệp Tràng Duệ, xã An Hoà, huyện An Dương, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

