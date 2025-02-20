Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lương thoả thuận hấp dẫn Tăng lương hàng năm Đầy đủ chế độ theo luật định Tháng lương thứ 13, du lịch hè,…, Quận Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới
Lập kế hoạch kinh doanh, báo cáo
Xây dựng, duy trì quan hệ với khách hàng
Xử lý khiếu nại, công nợ, tổng hợp số liệu bán hàng.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng
Kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên.
Tiếng Anh khá
Kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên.
Tiếng Anh khá
Tại Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI