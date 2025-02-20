Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lương thoả thuận hấp dẫn Tăng lương hàng năm Đầy đủ chế độ theo luật định Tháng lương thứ 13, du lịch hè,…, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới

Lập kế hoạch kinh doanh, báo cáo

Xây dựng, duy trì quan hệ với khách hàng

Xử lý khiếu nại, công nợ, tổng hợp số liệu bán hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng

Kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên.

Tiếng Anh khá

Tại Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong

