Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Thực hiện vai trò đại diện cho Chủ đầu tư đảm bảo hiệu quả hoạt động của các đơn vị vận hành được thuê trong suốt dòng đời dự án

Đảm bảo khu căn hộ/ tổ hợp dự án được bàn giao, set up, vận hành chuyên nghiệp và hiệu quả, đáp ứng tiến độ và sự hài lòng của cư dân

Đảm bảo các tài sản trống, tài sản cho thuê được giữ gìn cẩn thận theo đúng tác tiêu chuẩn, quy trình

Responsibility

Xây dựng kế hoạch tiền khai trương, thống nhất với đơn vị vận hành, các bên liên quan. Trình duyệt, triển khai, giám sát kết quả đảm bảo công tác set up, tiền khai trương diễn ra đúng đủ, hiệu quả. Bao gồm nhưng không giới hạn trong các hoạt động: hợp đồng, bảo hiểm, pháp lý, tuyển dụng, đào tạo, mua sắm, set up, vận hành thử, lễ khai trương, bàn giao, v..v…

Thực hiện lập ngân sách cho các hoạt động khai trương, mua sắm. Phản biện nhằm tối ưu ngân sách, chi dung; giám sát kết quả.

Bàn giao các khu vực công cộng, căn hộ cùng Quản lý dự án, đơn vị vận hành. Theo dõi các nghĩa vụ hoàn thiện defect, bảo hành; phối hợp với QLDA nhằm đảm bảo chất lượng CSVC dự án đạt chuẩn

Quản lý, tổ chức các hoạt động lập/chi theo ngân sách, nhân sự, hoạt động vận hành hàng ngày, các dịp đặc biệt của cả tổ hợp của các khu vực không thuộc đơn vị VH tòa nhà triển khai như công viên, bãi để xe, trung tâm thương mại, v..v..đảm bảo tiêu chuẩn vận hành, quy định, quy trình của công ty.