Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Xưởng nghệ thuật Art tree Việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Xưởng nghệ thuật Art tree Việt nam
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công ty TNHH Xưởng nghệ thuật Art tree Việt nam

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty TNHH Xưởng nghệ thuật Art tree Việt nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 41 ngõ 168 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

-Xây dựng, triển khai chiến lược marketing hiệu quả
-Phát triển thương hiệu, đảm bảo nguồn khách hàng tiềm năng
-Quản lý, dẫn dắt team marketing chuyên nghiệp
-Tối ưu các chiến dịch Digital Marketing (SEO, Google Ads, Social Media...)
-Kiểm soát ngân sách, đo lường hiệu quả chiến dịch

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing/Quản trị Kinh doanh.
-1-2 năm kinh nghiệm trong Marketing, ít nhất 1 năm ở vị trí quản lý.
-Kỹ năng lãnh đạo, tư duy sáng tạo, chiến lược.
-Khả năng phân tích, lập kế hoạch và báo cáo.

Tại Công ty TNHH Xưởng nghệ thuật Art tree Việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương hấp dẫn lên đến 15M + thưởng KPI.
-BHXH, BHYT đầy đủ
-Miễn phí vé xe
-Chủ động xử lý công việc, phát triển bản thân
-Môi trường trẻ trung, sáng tạo, đồng nghiệp siêu nhiệt huyết
-Hoạt động bonding gắn kết siêu vui

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xưởng nghệ thuật Art tree Việt nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xưởng nghệ thuật Art tree Việt nam

Công ty TNHH Xưởng nghệ thuật Art tree Việt nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 41, ngõ 168 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

