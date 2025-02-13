Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Hapulico làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc chính:

- Xây dựng và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống kỹ thuật, kế hoạch bảo trì và sửa chữa định kỳ hàng tháng, quý, năm.

- Chủ trì các cuộc họp giao ban định kỳ, chỉ đạo các việc cần giải quyết ngay, đưa ra định hướng kế hoạch.

- Xây dựng bộ máy (cơ cấu tổ chức, định biên, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc, chính sách nhân sự liên quan) trong phạm vi quản lý.

- Đề xuất làm mới, bổ sung, hoàn thiện và cải tiến các quy trình, quy định, hướng dẫn cần thiết còn thiếu hoặc chưa hợp lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:

- Nam, từ 30 - 45 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ thuật (điện, điện tử, điện lạnh, tự động hóa, cơ khí…), có chứng chỉ Quản lý tòa nhà (bắt buộc)

- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật vận hành tòa nhà.

- Kinh nghiệm quản lý: Ít nhất 3 năm tại vị trí tương đương.

Quyền lợi:

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Hapulico Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Hapulico

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin