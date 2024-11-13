Tuyển DevOps Engineer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Vị trí làm việc: Khối Công nghệ

Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 các ngày thứ 2 - thứ 6

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Được cung cấp tài liệu mô tả, tài liệu triển khai, tài liệu vận hành hệ thống ứng dụng, đào tạo chuyển giao vận hành

- Quản trị và vận hành các hệ thống ứng dụng

- Nắm bắt các quy trình nghiệp vụ và các chức năng của ứng dụng

- Kiểm tra và đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn của các ứng dụng

- Theo dõi và báo cáo về tình hình hoạt động, hiệu suất và lưu lượng truy cập của các ứng dụng

- Phối hợp với đối phát triển ứng dụng/đội triển khai giám sát ứng dụng để xây dựng các dashboard/cảnh báo về ứng dụng

- Tiếp nhận các thông báo cảnh báo 24/7 từ nhóm giám sát ứng dụng, sau đó xác minh xử lý

- Hỗ trợ thực hiện phân tích và gửi lỗi cho đội phát triển/nhà cung cấp, phối hợp với đội phát triển/nhà cung cấp kiểm tra xử lý sự cố theo phân công.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan Quản trị hệ thống/DBA/ANTT/Bên thứ 3 kiểm tra xử lý sự cố theo phân công

- Thực hiện cài đặt triển khai, cập nhật ứng dụng theo tài liệu của đội phát triển/nhà cung cấp

- Thực hiện các cấu hình hệ thống theo yêu cầu được phê duyệt từ quản lý

- Phụ trách nhân sự và phân công nhiệm vụ cho các nhân sự trong nhóm Vận hành Ứng dụng

- Báo cáo phụ trách trực tiếp hoạt động của nhóm Vận hành Ứng dụng

- Xây dựng quy trình, biểu mẫu hoạt động của nhóm Vận hành Ứng dụng

- Đào tạo và hướng dẫn nhân sự trong nhóm Vận hành Ứng dụng

- Trực tiếp tiếp nhận các Ứng dụng để đưa vào vận hành

- Lập các báo cáo hoạt động, báo cáo chất lượng của ứng dụng, các báo cáo đáp ứng SLO/SLA.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Công nghệ thông tin, Phần mềm, Kỹ thuật máy tính,...

● Đọc hiểu tiếng Anh cơ bản, có thể nghiên cứu tài liệu bằng ngoại ngữ là một lợi thế

● Hiểu biết tốt về các quy trình phát triển phần mềm.

● Hiểu biết tốt về mô hình ứng dụng Microservices và Monolithic Services

● Hiểu biết và có kinh nghiệm quản trị hệ điều hành Linux

● Sử dụng thành thạo Git, nắm bắt tốt Git Flow

● Sử dụng thành thạo các phần mềm như Ansible, Terraform, Jenkins, ArgoCD ...

● Kỹ năng về viết script và automation để tạo ra các quy trình tự động cho việc triển khai, cấu hình và quản lý hệ thống.

● Có kỹ năng về quản lý và áp dụng các phương pháp và công cụ giám sát hệ thống để đảm bảo hiệu suất và sẵn sàng của ứng dụng.

● Có khả năng làm việc cộng tác và giao tiếp tốt với các thành viên khác trong nhóm phát triển, quản lý dự án và quản lý hệ thống.

● Có kỹ năng tư duy phân tích, giải quyết, khoanh vùng sư cố cố để giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn.

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm

Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)

Hỗ trợ ăn sáng miễn phí

Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày

Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)

Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ

Quà tặng các ngày lễ trong năm

Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:

BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành

Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Môi trường làm việc hiện đại:

Cung cấp máy tính & trang thiết bị hiện đại

Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech

Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, snack)

Phát triển nghề nghiệp:

Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn

Làm việc cùng đội ngũ hơn 1800 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi,dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ

Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực.

Công ty thành lập hơn 17 năm với sản phẩm dịch vụ đã khẳng định vị thế trên thị trường

Hoạt động ngoại khóa phong phú:

Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Du xuân, 8/3, Team building, Nghỉ mát trong nước và nước ngoài, VNPAY Family, 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện...

Các câu lạc bộ:

CLB Cầu lông;

CLB Zumba;

CLB Yoga;

CLB Điền kinh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

