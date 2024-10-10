Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẢI SẢN MỸ HẠNH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 03 - 05 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho hệ thống công ty.

- Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự, lập ngân sách nhân sự.

- Xây dựng quy chế lương thưởng.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động

- Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

- Tham mưu đề xuất cho BQL để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức - Hành chính - Nhân sự. Xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty, công tác đào tạo tuyển dụng, các phương án về lương bổng, khen thưởng, các chế độ phúc lợi.

- Chịu trách nhiệm làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước về Lao động, Bảo hiểm...

- Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.

- Quản lý nhân viên phòng Hành chính, nhân sự, đảm bảo công tác vận hành của phòng như lưu trữ hồ sơ giấy tờ của người lao động, công ca, phúc lợi, bhxh, chế tài cho cán bộ công nhân viên

- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 2 -3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Có ngoại ngữ là một điểm cộng.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, làm việc độc lập, chịu được cường độ làm việc cao.

- Có tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật caoo.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức lương: Thoả thuận

- Đóng BHXH đầy đủ

- 1 tiếng nghỉ ngơi

- Hỗ trợ cơm ca

- Thưởng lễ, tết

- Làm tốt được chia vào đội nhóm chia doanh thu

Cách Thức Ứng Tuyển

