Tuyển Trưởng Phòng Kho thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô F2, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Quế Võ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, điều hành hoạt động của kho hàng sản xuất, đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt, an toàn và hiệu quả. Lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của kho hàng. Quản lý, kiểm soát hàng hóa tồn kho, đảm bảo hàng hóa luôn đầy đủ, đáp ứng nhu cầu sản xuất. Kiểm tra, giám sát việc nhập, xuất, tồn kho hàng hóa, đảm bảo chính xác, minh bạch. Phân công, quản lý, đào tạo, đánh giá nhân viên kho hàng. Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động của kho hàng. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên Có kiến thức về quản lý kho hàng, quản lý hàng tồn kho, kiểm soát hàng hóa. Nắm vững các quy định, quy chế về quản lý kho hàng. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint). Sử dụng tốt hệ thống ERP Có khả năng quản lý, điều hành, giám sát, đánh giá công việc. Có khả năng giao tiếp, truyền đạt, làm việc nhóm hiệu quả. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực, năng động, sáng tạo.

Tại CÔNG TY TNHH WOOJEON VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WOOJEON VINA

