Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu doanh
• Quản lý, đào tạo, tuyển dụng và phát triển, giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh.
• Nghiên cứu thị trường, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.
• Xây dựng, duy trì, chăm sóc các mối quan hệ tốt với đối tác, khách hàng.
• Quản lý tệp khách hàng của công ty.
• Lập báo cáo kinh doanh định kỳ, phân tích hiệu quả và đưa ra các biện pháp cải thiện.
• Xác định thị trường tiềm năng và sự biến động của thị trường. Đồng thời luôn cập nhật tình hình đối thủ cạnh tranh, sản phẩm mới

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh, ưu tiên lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.
• Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm tốt.
• Khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục xuất sắc.
• Năng động, nhiệt huyết và chịu được áp lực công việc cao.
Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:
• Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4 x 6) có dấu xã phường địa phương
• Căn cước công dân, bằng tốt nghiệp công chứng
• Giấy giấy xác nhận cư trú
• Giấy khám sức khoẻ bản gốc theo mẫu mới nhất, tối đa 02 tháng trước khi nộp hồ sơ

Tại Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 15-20 triệu + Thưởng KPI hấp dẫn + ăn trưa + chuyên cần.
• Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
• Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
• Nghỉ mát hàng năm tại khách sạn 5 sao
Thời gian làm việc:
• Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần
• Nghỉ chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

