Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT (VIETCERAMICS) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 200 Hà Huy Tập, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lí nhóm nhân viên kinh doanh thương mại phát triển kênh đại lý, hỗ trợ đại lý của 11 tỉnh thành - khu vực Miền Trung (hoàn thành được Doanh số kế hoạch năm (chiếm 60% KPI)

2. Lập kế hoạch mở hệ thống đại lý, kỹ năng khai thác bán hàng từ đại lý và dịch vụ chăm sóc đại lý hiệu quả (chiếm 20% KPI )

3. Nhập liệu BFO,CRM, Kỹ năng lập các báo cáo về tình hình hoạt động trên thị trường liên quan đến tình hình kinh doanh của đại lý, xu hướng người tiêu dùng & hoạt động của các đơn vị cạnh tranh ( chiếm 10% KPI)

4. Đào tạo kỹ năng chăm sóc đại lý cho nhân viên kinh doanh thương mại & Đào tạo kiến thức chuyên môn cho nhân viên bán hàng tại cửa hàng của đại lý (chiếm 5% KIP)

5. Có khả năng làm việc với các công ty tư vấn thiết kế: kết nối với kiến trúc sư để đưa Spec hàng hóa của gạch Superstone vào trong bản vẽ từ khâu thiết kế

Báo cáo trực tiếp: Giám Đốc Chi Nhánh Đà Nẵng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:

- Đại Học trở lên

- Có kiến thức hệ thống phân phối ngành hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất

- Kỹ năng định hướng cho sự phát triển của hệ thống đại lý

- Kỹ năng lập kế hoạch theo năm/ quý / tháng để hoàn thành được doanh số chỉ

- Sử dụng tốt Word, Excel, Power point

- Khả năng kết nối & phát triển mối quan hệ tốt với đối tác

- Khả năng giải quyết các xung đột nội bộ nhóm, nội bộ các phòng ban và có kỹ năng cân bằng cảm xúc cho các thành viên của nhóm

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về quản lý nhóm nhân viên thương mại với qui mô từ 5 người trở lên.

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi : từ 30-45 tuổi

- Có kinh nghiệm trong ngành VLXD và trang trí nội thất là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT (VIETCERAMICS) Thì Được Hưởng Những Gì

Vietceramics chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, vui vẻ, phát triển cho NLĐ...

Lương nhận đều đặn đầu mỗi tháng. Thu nhập gồm lương cơ bản, phụ cấp cơm, xăng, điện thoại và hoa hồng.

Thử việc bằng 100% chính thức,

Được tham gia chính sách phát triển nhân sự ưu việt: được đào tạo nội bộ hàng năm (từ nhân viên đến quản lý) và từ hãng sản phẩm .

Được hỗ trợ data từ Trưởng phòng và tham gia các ngày hội lớn như Vietbuild, các gian hàng trưng bày của Vietceramics.

Chế độ BHXH đóng Full lương, đầy đủ, chính sách BH Generali cho cấp quản lý, nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng

Chính sách chăm sóc sức khoẻ NLĐ: BHYT, BH tai nạn, hỗ trợ viện phí NLĐ nằm viện, khám sức khoẻ định kì hàng năm...

Chính sách hỗ trợ BHYT cho ba mẹ NLĐ

Chính sách quà tặng khuyến học VCI cho NLĐ

Lương, thưởng Tết theo hiệu quả công việc

Các tiệc gắn kết nội bộ vui vẻ: tiệc Quý, 8/3, 20/10...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT (VIETCERAMICS)

