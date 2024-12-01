Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH AN BOOKING làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH AN BOOKING
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH AN BOOKING

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 30 Đông Kinh Nghĩa Thục, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH HỢP TÁC SẢN PHẨM DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG
Công ty Bình An Booking (BAB) là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực quảng bá và khai thác du lịch địa phương. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên tài năng cho vị trí Trưởng phòng Kinh doanh Hợp tác Sản phẩm Du lịch Địa phương để đồng hành phát triển những dự án du lịch đầy tiềm năng.
Bình An Booking (BAB)
Trưởng phòng Kinh doanh Hợp tác Sản phẩm Du lịch Địa phương
1. Mô tả công việc
Kết nối hợp tác đối tác địa phương: Tìm kiếm, đàm phán và ký kết hợp đồng với các đối tác trong ngành du lịch.
Kết nối hợp tác đối tác địa phương
Quản lý đội ngũ: Điều hành và quản lý hiệu quả đội nhóm gồm 3 nhân sự. Tuyển dụng, đào tạo và hỗ trợ nhân viên phát triển năng lực.
Quản lý đội ngũ
Lập kế hoạch kinh doanh: Xây dựng kế hoạch hàng tháng, báo cáo tình hình kinh doanh và chịu trách nhiệm hoàn thành KPI.
Lập kế hoạch kinh doanh
Điều hành khu vực: Quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh tại khu vực được giao.
Điều hành khu vực
Cải tiến hiệu quả kinh doanh: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và mở rộng mạng lưới đại lý.
Cải tiến hiệu quả kinh doanh
Phối hợp và kiểm soát: Kiểm tra, nhắc nhở nhân viên về hiệu quả công việc và duy trì tinh thần làm việc nhóm.
Phối hợp và kiểm soát

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc tương đương.
Học vấn
Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm trong vị trí quản lý kinh doanh.
Kinh nghiệm
Kỹ năng
Lãnh đạo và điều hành đội nhóm hiệu quả.
Kỹ năng đàm phán, thương lượng và thuyết trình xuất sắc.
Thành thạo các công cụ quản lý, phần mềm văn phòng và mạng xã hội.
Kỹ năng marketing và xử lý nội dung chuyên nghiệp.
Thái độ và tư duy
Trung thực, trách nhiệm và sáng tạo trong công việc.
Tinh thần làm việc độc lập và khả năng tạo động lực cho đội nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH AN BOOKING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn
Lương cơ bản: 10.000.000đ – 20.000.000đ (tùy theo năng lực và kinh nghiệm).
Lương cơ bản
Thưởng doanh số: 2% - 5% doanh thu.
Thưởng doanh số
Tổng thu nhập: 30.000.000 đ – 50.000.000đ (không giới hạn dựa trên hiệu suất).
Tổng thu nhập
Đãi ngộ
Hưởng BHXH, BHYT theo quy định pháp luật.
BHXH
BHYT
Nghỉ lễ, Tết đầy đủ, hỗ trợ tăng ca.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và có cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu trong ngành du lịch.
Tham gia các chuyến du lịch do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH AN BOOKING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH AN BOOKING

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH AN BOOKING

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 249 Chính Hữu, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

