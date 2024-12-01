Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH AN BOOKING làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH HỢP TÁC SẢN PHẨM DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG

Công ty Bình An Booking (BAB) là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực quảng bá và khai thác du lịch địa phương. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên tài năng cho vị trí Trưởng phòng Kinh doanh Hợp tác Sản phẩm Du lịch Địa phương để đồng hành phát triển những dự án du lịch đầy tiềm năng.

1. Mô tả công việc

Kết nối hợp tác đối tác địa phương: Tìm kiếm, đàm phán và ký kết hợp đồng với các đối tác trong ngành du lịch.

Quản lý đội ngũ: Điều hành và quản lý hiệu quả đội nhóm gồm 3 nhân sự. Tuyển dụng, đào tạo và hỗ trợ nhân viên phát triển năng lực.

Lập kế hoạch kinh doanh: Xây dựng kế hoạch hàng tháng, báo cáo tình hình kinh doanh và chịu trách nhiệm hoàn thành KPI.

Điều hành khu vực: Quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh tại khu vực được giao.

Cải tiến hiệu quả kinh doanh: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và mở rộng mạng lưới đại lý.

Phối hợp và kiểm soát: Kiểm tra, nhắc nhở nhân viên về hiệu quả công việc và duy trì tinh thần làm việc nhóm.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc tương đương.

Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm trong vị trí quản lý kinh doanh.

Lãnh đạo và điều hành đội nhóm hiệu quả.

Kỹ năng đàm phán, thương lượng và thuyết trình xuất sắc.

Thành thạo các công cụ quản lý, phần mềm văn phòng và mạng xã hội.

Kỹ năng marketing và xử lý nội dung chuyên nghiệp.

Trung thực, trách nhiệm và sáng tạo trong công việc.

Tinh thần làm việc độc lập và khả năng tạo động lực cho đội nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH AN BOOKING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10.000.000đ – 20.000.000đ (tùy theo năng lực và kinh nghiệm).

Thưởng doanh số: 2% - 5% doanh thu.

Tổng thu nhập: 30.000.000 đ – 50.000.000đ (không giới hạn dựa trên hiệu suất).

Hưởng BHXH, BHYT theo quy định pháp luật.

Nghỉ lễ, Tết đầy đủ, hỗ trợ tăng ca.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và có cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu trong ngành du lịch.

Tham gia các chuyến du lịch do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH AN BOOKING

