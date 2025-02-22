Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: từ 10 - 20 triệu/tháng + hiệu suất Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp…) và các chế độ đãi ngộ theo quy chế của công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài. Phụ cấp cơm trưa, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, đánh giá chiến lược, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch truyền thông, marketing thương hiệu/ sản phẩm/dịch vụ của Công ty;

Tổ chức thực hiện và phân bổ nhân sự trong phòng triển khai các kế hoạch đã được duyệt.

Phối hợp, chủ trì xây dựng và quản lý các quy định, quy trình kinh doanh bán hàng hiệu quả.

Phát triển đội ngũ kinh doanh/ bán hàng, tham gia tuyển dụng, đào tạo nhân sự phòng kinh doanh.

Điều phối nhân sự thực hiện báo giá cho khách hàng.

Thực hiện báo giá và đàm phán, thương lượng hợp đồng với khách hàng.

Quản lý, theo dõi, giám sát và đôn đốc nhân sự các bộ phận liên quan trong thực hiện triển khai sản xuất đảm bảo đúng tiến độ hợp đồng đã ký.

Điều phối nhân sự phối hợp với các phòng ban liên quan xử lý hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, quyết toán đảm bảo thu hồi công nợ dự án đúng tiến độ.

Quản lý, điều phối hợp nhân sự tham gia cùng các phòng ban liên quan trong quá trình tìm kiếm, thương lượng với các NCC, thầu phụ để triển khai thực hiện.

Thực hiện nghiên cứu thị trường, sản phẩm mới, nguyên vật liệu mới;

Tiếp nhận, phản hồi thông tin và xử lý khiếu nại của khách hàng;

Quản lý hệ thống thông tin khách hàng, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng;

Các công việc khác theo sự phân công của Người Quản lý trực tiếp;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 2 năm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo bảng hiệu ngoài trời và trang trí nội thất

Có khả năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo

Trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc

Có khả năng tổ chức, quản lý tốt, kỹ năng lập kế hoạch chiến lược phát triển kinh doanh.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG

