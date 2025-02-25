Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc Công ty các chính sách và đề xuất điều chỉnh giá cũng như các khung giờ chơi thấp điểm để cải thiện các sản phẩm/ưu đãi Gôn nhằm thu hút khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Khảo sát thị trường, nhận định thị trường và các chiến lược kinh doanh để cùng Khối gôn đưa ra các chương

trình kinh doanh phù hợp theo từng thời điểm.

- Phối hợp với team Truyền thông, Marketing Tập đoàn nhằm quảng bá, đẩy mạnh hình ảnh sân gôn.

- Phối hợp với bộ phận Lễ Tân – Thu Ngân, tư vấn cho khách hàng và khách hàng tiềm năng về đặt chỗ chơi gôn, về các gói chơi Gôn, chương trình khuyến mại phù hợp nhằm thúc đẩy doanh thu.

- Chăm sóc Khách hàng, hỗ trợ Khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về quyền lợi, giá chơi Gôn và các chính sách áp dụng tại Sân Gôn.

- Tìm kiếm Khách hàng và bán thẻ Hội viên để hoàn thành tốt và vượt các chỉ tiêu được giao