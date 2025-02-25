Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Trưởng phòng kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Trường Sa, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc Công ty các chính sách và đề xuất điều chỉnh giá cũng như các khung giờ chơi thấp điểm để cải thiện các sản phẩm/ưu đãi Gôn nhằm thu hút khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Khảo sát thị trường, nhận định thị trường và các chiến lược kinh doanh để cùng Khối gôn đưa ra các chương
trình kinh doanh phù hợp theo từng thời điểm.
- Phối hợp với team Truyền thông, Marketing Tập đoàn nhằm quảng bá, đẩy mạnh hình ảnh sân gôn.
- Phối hợp với bộ phận Lễ Tân – Thu Ngân, tư vấn cho khách hàng và khách hàng tiềm năng về đặt chỗ chơi gôn, về các gói chơi Gôn, chương trình khuyến mại phù hợp nhằm thúc đẩy doanh thu.
- Chăm sóc Khách hàng, hỗ trợ Khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về quyền lợi, giá chơi Gôn và các chính sách áp dụng tại Sân Gôn.
- Tìm kiếm Khách hàng và bán thẻ Hội viên để hoàn thành tốt và vượt các chỉ tiêu được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Website: www.brggroup.vn. Tòa nhà BRG, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-kinh-doanh-thu-nhap-thuong-luong-tai-da-nang-job322539
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 26 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 12 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Hạn nộp: 24/09/2025
Bình Dương Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 15 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 26 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 12 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Hạn nộp: 24/09/2025
Bình Dương Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DANATOL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DANATOL
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Mediastep Software VN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Thang máy Pacific làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu Công ty TNHH Thang máy Pacific
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 17 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Trên 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Winsler Innovations Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 630 - 860 USD Winsler Innovations Co.,Ltd
630 - 860 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV NAM ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 500 USD CÔNG TY TNHH MTV NAM ĐẠT
300 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Giải pháp nghe nhìn A.V.S làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Giải pháp nghe nhìn A.V.S
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH VIETNAM CHOICE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH VIETNAM CHOICE
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Lamer
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
17 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
17 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC
14 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN NAM MIỀN TRUNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN NAM MIỀN TRUNG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHẢI MINH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 30 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHẢI MINH
30 - 100 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VNDIRECT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu Công ty CP TM XNK Uyên Phương
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm