Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Tuyển dụng và quản lý nhân viên.

• Huấn luyện, đào tạo và hướng dẫn đội nhóm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

• Lập kế hoạch Bán hàng theo chỉ tiêu cam kết với công ty. Hỗ trợ thành viên liên hệ tư vấn khách hàng các giải pháp tài chính phù hợp và các sản phẩm Bảo Việt Nhân thọ.

• Triển khai các hoạt động hỗ trợ kinh doanh như đào tạo, huấn luyện và tổ chức hội thảo khách hàng, hội thảo kinh doanh, thảo luận nhóm, họp hàng tuần với cấp quản lý.

• Đề xuất các chương trình thi đua và xúc tiến các chương trình khen thưởng cho nhân viên.

• Phối hợp/ hỗ trợ với các trưởng phòng khác và Phòng Kinh Doanh thực hiện mục tiêu chung của Công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: từ 25-45 tuổi

• Tốt nghiệp CAO ĐẲNG trở lên.

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở các ngành dịch vụ khách hàng. Ví dụ: bất động sản, ngân hàng, du lịch, tài chính, vv...

• Có khả năng phân tích và nhạy bén với những cơ hội thị trường, có mối quan hệ rộng.

• Kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng xây dựng đội ngũ và giám sát hiệu quả, làm việc được theo nhóm và độc lập.

• Nhiệt tình, năng động, có chí cầu tiến, đam mê kinh doanh, kiếm tiền.

• Mong muốn làm viêc lâu dài cùng tập đoàn Bảo Việt

Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Lương cứng từ 10tr trở lên. Hoa hồng hấp dẫn • Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi dành cho cấp quản lí năm 2024 • Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm theo năng lực • Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: tham gia gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cá nhân hàng năm Thẻ Healthcare Bảo Việt • Du lịch nước ngoài và trong nước hàng năm. • Được tham gia chương trình đào tạo cùng các chuyên gia, diễn giả hàng đầu (công ty tài trợ chi phí). • Đào tạo cơ bản đến chuyên sâu: kiến thức về sản phẩm, thị trường, tài chính, xã hội; kỹ năng marketing, bán hàng, quản lý dự án..

Thu nhập: Lương cứng từ 10tr trở lên. Hoa hồng hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin