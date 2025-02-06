Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Tokuyo làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực (lương cứng + thưởng doanh số + thưởng hiệu quả công việc). Thưởng hiệu quả kinh doanh hấp dẫn dựa trên kết quả đạt được. Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Được đào tạo nâng cao kỹ năng lãnh đạo và phát triển sự nghiệp bền vững. Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, các chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước và chính sách riêng của công ty. Lương tháng 13, thưởng cuối năm x2, x3. Trao đổi trực tiếp cùng CEO Lê Văn Khôi. Cơ hội ph, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt mục tiêu doanh số và mở rộng thị trường.

Quản lý, điều hành và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh, đảm bảo hiệu quả công việc cao.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, từ đó đề xuất các giải pháp tối ưu để tăng trưởng doanh số.

Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác chiến lược để mở rộng mạng lưới kinh doanh, đại lý.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả kinh doanh định kỳ, lập báo cáo cho Ban Giám đốc.

Đề xuất các chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng để kích thích tiêu thụ sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí quản lý kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thiết bị chăm sóc sức khỏe hoặc sản phẩm gia dụng cao cấp, đã phát triển thành công hệ thống đại lý cho các thương hiệu lớn

Khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và định hướng phát triển kinh doanh hiệu quả.

Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch và tư duy chiến lược tốt.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục xuất sắc.

Tư duy nhạy bén về thị trường và khả năng chịu áp lực cao để đạt được các chỉ tiêu doanh số.

Tại Công ty TNHH Thương mại Tokuyo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 triệu VND - 100 triệu VND

Lương cứng: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Tokuyo

