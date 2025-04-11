Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 169 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Quản lý đội nhóm kinh doanh từ 3-5 người, phân công công việc, theo dõi hiệu suất và hỗ trợ phát triển kỹ năng.
Đảm bảo đội nhóm đạt chỉ tiêu doanh số theo kế hoạch kinh doanh đề ra.
Theo dõi và phân tích các chỉ số quan trọng như tỷ lệ chốt hợp đồng, tăng trưởng doanh thu hàng tháng.
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng từ nguồn có sẵn và nguồn tự tìm kiếm, xây dựng chiến lược tư vấn hiệu quả để tăng tỷ lệ ký hợp đồng.
Nguồn khách hàng: 70% từ data có sẵn, 30% từ kênh tự khai thác.
Hợp tác với các trường đại học để mở rộng độ nhận diện thương hiệu và tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 23-30 tuổi.
Bằng cấp: Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong Ngành Giáo dục, có thế mạnh về Telesale.
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức vận hành đội nhóm tốt.
Kỹ năng đo lường và phân tích số liệu để xác định vấn đề và đề xuất giải pháp.
Học hỏi nhanh và có khả năng thích ứng tốt với thay đổi.
Sẵn sàng làm việc dưới áp lực, thích thử thách.
Tinh thần trách nhiệm cao và chủ động giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18 - 25 Triệu/tháng (Bao gồm Lương cơ bản từ 12-15tr/tháng + phụ cấp ăn trưa, vé xe + % hoa hồng + thưởng)
Chính sách thưởng KPI rõ ràng, lương tháng 13 theo quy định công ty.
Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh.
Được đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.
Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5,…).
Chế độ phúc lợi đầy đủ bao gồm thưởng các dịp lễ Tết, chế độ sinh nhật, hiếu hỉ, và hỗ trợ phúc lợi cho con cái của nhân viên.
Tham gia các sự kiện nội bộ như Happy Friday, ngày lễ trong năm, du lịch, team building, teabreak, YEP,...
Được đào tạo bài bản theo chương trình chuyên sâu của công ty.
Miễn phí 100% các khóa học tại Trường doanh nhân HBR và nhận ưu đãi lên đến 50% tại các hệ thống giáo dục khác của công ty.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng lên vị trí Leader quản lý đội nhóm từ 5 - 8 nhân sự.
Được tiếp cận và cập nhật các xu hướng mới nhất về AI, marketing, kinh doanh.
Làm việc tại một trong những tập đoàn giáo dục hàng đầu tại Việt Nam.
Môi trường năng động, trẻ trung, đề cao tinh thần học tập và phát triển.
Tiên phong ứng dụng AI vào công việc, giúp nâng cao hiệu suất làm việc.
Được tiếp cận nguồn tài liệu, sách chuyên môn đa dạng để nâng cao kiến thức.
Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.
Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders
Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.
Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).
Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 số 201 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

