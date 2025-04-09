Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM F&G VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Thông Tấn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực nông sản, đồ đóng hộp xuất khẩu.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ.

Thương lượng và đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh số.

Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời gian và chất lượng.

Thu thập thông tin thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.

Quản lý và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm (ưu tiên hàng nông sản đóng hộp xuất khẩu).

Hiểu biết về thị trường thực phẩm trong nước và quốc tế.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Ngoại ngữ: Nghe, nói, đọc, viết thành thạo

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM F&G VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 20tr đến 25tr.

Chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM F&G VIỆT NAM

