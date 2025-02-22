Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Giovanni Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 Triệu

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Giovanni Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 Triệu

Giovanni Vietnam
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Giovanni Vietnam

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Giovanni Vietnam

Mức lương
50 - 80 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chuyên nghiệp và thân thiện, doanh nghiệp lịch sử lâu đời gần 20 năm., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 50 - 80 Triệu

Tổ chức xây dựng mục tiêu, kế hoạch hành động theo tháng/quý/năm dựa trên target năm của Công ty
Tổ chức quản lý và vận hành hệ thống bán lẻ đạt được mục tiêu và kế hoạch được duyệt.
Giám sát, chỉ đạo triển khai các kế hoạch/chương trình kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, quy trình vận hành đảm bảo mục tiêu theo tháng/quý/năm
Thúc đẩy hoạt động kinh doanh thông qua các chương trình phù hợp với chiến lược thương hiệu của Tập đoàn
Đảm bảo tỷ lệ hàng tồn kho, nghiên cứu phương án triển khai xử lý hàng tồn kho.
Tổ chức quản lý hàng hóa, điều tiết hàng hóa tối ưu theo từng khu vực để tối ưu doanh số, xây dựng danh mục hàng hóa tối ưu và danh mục theo xu hướng, theo năm
Thiết lập các báo cáo, đưa ra các phân tích về thị trường và các đơn vị đối thủ cạnh tranh nhằm có các chiến lược cạnh tranh về giá thành, hoạt động kinh doanh,...
Nghiên cứu và phát triển thị trường mới, đối tác mới, đại lý mới nhằm mở rộng kinh doanh
Tổ chức xây dựng, cập nhật, hoàn thiện, cải tiến hệ thống văn bản, quy trình, quy định phục vụ hoạt động của Phòng Kinh doanh
Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự của Phòng Kinh doanh phù hợp, đáp ứng đủ năng lực yêu cầu của hệ thống.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của BLĐ

Với Mức Lương 50 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành có liên quan khác;
Kỹ năng tin học văn phòng;
Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên, trong lĩnh vực bán lẻ, ưu tiên ngành hàng thời trang, phụ kiện, trang sức, ô tô, chuỗi bán lẻ, luxury,...
Khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh
Năng lực đối ngoại, xây dựng và phát triển mối quan hệ trong kinh doanh
Khả năng điều hành, tổ chức, quản lý công việc và nhân sự
Khả năng giao tiếp, truyền đạt và đàm phán tốt
Nhạy bén, khả năng thích nghi tốt và linh hoạt trong mọi tình huống
Trách nhiệm và chuẩn mực, tinh thần chủ động và làm việc độc lập/ đội nhóm tốt
Có thể đi công tác.

Tại Giovanni Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 - 80 triệu VND
Lương cứng: 20 - 35 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Giovanni Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Giovanni Vietnam

Giovanni Vietnam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 - Tòa nhà Sao mai - Hoàng Văn Thụ- Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

