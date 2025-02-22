Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Giovanni Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 Triệu

Mức lương 50 - 80 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chuyên nghiệp và thân thiện, doanh nghiệp lịch sử lâu đời gần 20 năm., Quận Hoàng Mai

Trưởng phòng kinh doanh

Tổ chức xây dựng mục tiêu, kế hoạch hành động theo tháng/quý/năm dựa trên target năm của Công ty

Tổ chức quản lý và vận hành hệ thống bán lẻ đạt được mục tiêu và kế hoạch được duyệt.

Giám sát, chỉ đạo triển khai các kế hoạch/chương trình kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, quy trình vận hành đảm bảo mục tiêu theo tháng/quý/năm

Thúc đẩy hoạt động kinh doanh thông qua các chương trình phù hợp với chiến lược thương hiệu của Tập đoàn

Đảm bảo tỷ lệ hàng tồn kho, nghiên cứu phương án triển khai xử lý hàng tồn kho.

Tổ chức quản lý hàng hóa, điều tiết hàng hóa tối ưu theo từng khu vực để tối ưu doanh số, xây dựng danh mục hàng hóa tối ưu và danh mục theo xu hướng, theo năm

Thiết lập các báo cáo, đưa ra các phân tích về thị trường và các đơn vị đối thủ cạnh tranh nhằm có các chiến lược cạnh tranh về giá thành, hoạt động kinh doanh,...

Nghiên cứu và phát triển thị trường mới, đối tác mới, đại lý mới nhằm mở rộng kinh doanh

Tổ chức xây dựng, cập nhật, hoàn thiện, cải tiến hệ thống văn bản, quy trình, quy định phục vụ hoạt động của Phòng Kinh doanh

Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự của Phòng Kinh doanh phù hợp, đáp ứng đủ năng lực yêu cầu của hệ thống.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của BLĐ

Yêu Cầu Công Việc

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành có liên quan khác;

Kỹ năng tin học văn phòng;

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên, trong lĩnh vực bán lẻ, ưu tiên ngành hàng thời trang, phụ kiện, trang sức, ô tô, chuỗi bán lẻ, luxury,...

Khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh

Năng lực đối ngoại, xây dựng và phát triển mối quan hệ trong kinh doanh

Khả năng điều hành, tổ chức, quản lý công việc và nhân sự

Khả năng giao tiếp, truyền đạt và đàm phán tốt

Nhạy bén, khả năng thích nghi tốt và linh hoạt trong mọi tình huống

Trách nhiệm và chuẩn mực, tinh thần chủ động và làm việc độc lập/ đội nhóm tốt

Có thể đi công tác.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 - 80 triệu VND

Lương cứng: 20 - 35 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

