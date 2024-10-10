Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTREKKING làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTREKKING
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Trưởng phòng kinh doanh

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Hiểu biết về các tour tuyến và các dịch vụ, hướng dẫn và hỗ trợ cho nhân viên tính giá, lên chương trình và tiếp xúc, thuyết phục khách hàng.
- Lên kế hoạch mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới thông qua các nguồn thông tin khác nhau.
- Xây dựng các chương trình, training cho nhân viên về các sản phẩm của công ty, phân chia các thị trường cho nhân viên của Phòng.
- Xây dựng kế hoạch và mục tiêu kinh doanh trong từng tuần, từng tháng, năm.
- Tiếp xúc trực tiếp và tư vấn cho những khách hàng lớn có tiềm năng cao.
- Xem xét, ký xác nhận vào bảng tính giá tour của Nhân viên Kinh doanh phòng mình trước khi trình Ban giám đốc
- Huấn luyện đào tạo nhân viên nắm bắt rõ nội quy định văn hoá Công ty, sản phẩm và dịch vụ để phục vụ tốt nhất cho công việc và công ty.
- Hoàn thành về kế hoạch chỉ tiêu doanh số của cá nhân cũng như doanh số chung của toàn bộ Phòng đề ra.
- Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của Ban giám đốc

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị DVDL lữ hành, Việt Nam học.... hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí Trưởng/Phó phòng Kinh doanh Tour.
- Kỹ năng quản lý và giám sát nhân viên.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo, lập kế hoạch.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTREKKING Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn và có hoa hồng trên mỗi tour. Lương cứng: 15.000.000 - 20.000.000. Thu nhập >40.000.000 VNĐ/tháng
- Nghỉ lễ và du lịch cùng công ty;
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.
- Thưởng lễ, Tết theo kết quả hoạt động kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTREKKING

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTREKKING

