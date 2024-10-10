Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TM NÔNG NGHIỆP KHANG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TM NÔNG NGHIỆP KHANG AN
- Hà Nội: Tổng cục V – Bộ Công an, Tân Triều, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng hệ thống đại lý, phân phối các cấp
Đề nghị tổ chức các hoạt động quảng bá phù hợp với khu vực.
Nghiên cứu, đánh giá và phát triển thị trường/Đối thủ cạnh tranh.
Lập kế hoạch và phương án hoạt động kinh doanh mảng phân bón
Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh.
Huấn luyện, đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh thuộc bộ phận do mình quản lý.
Thu thập, phân tích số liệu và báo cáo tình hình kinh doanh cho Ban Giám đốc.
Quản lý và giám sát việc thu hồi công nợ của đại lý, nhân viên kinh doanh tại khu vực phụ trách.
Phối hợp, hỗ trợ các hoạt động tiếp thị và phát triển thương hiệu.
Báo cáo định kỳ hoạt động kinh doanh cho Ban Giám đốc công ty
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm kinh doanh trong ngành phân bón
Có ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý bậc trung
Tốt nghiệp các trường chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing, nông nghiệp hoặc các ngành tương tự.
Có bằng lái xe ô tô từ B1 trở lên
Có ý chí phấn đấu, không ngừng vươn lên
Có tinh thần học hỏi và biết lắng nghe
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn trong xử lý tình huống
Tại CÔNG TY TNHH TM NÔNG NGHIỆP KHANG AN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng (13–15tr đồng/tháng) + % doanh số bán hàng
Thưởng hàng năm theo kết quả kinh doanh của công ty
Được cấp phương tiện đi lại phục vụ cho công việc (xe bán tải)
Được đào tạo và làm việc với chuyên gia Israel liên quan đến các dự án tưới, phân bón
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách khác theo quy định của luật lao động.
Được công ty cung cấp phương tiện để di chuyển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM NÔNG NGHIỆP KHANG AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
