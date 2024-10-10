Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TM NÔNG NGHIỆP KHANG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TM NÔNG NGHIỆP KHANG AN
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH TM NÔNG NGHIỆP KHANG AN

Trưởng phòng kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TM NÔNG NGHIỆP KHANG AN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tổng cục V – Bộ Công an, Tân Triều, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng hệ thống đại lý, phân phối các cấp Đề nghị tổ chức các hoạt động quảng bá phù hợp với khu vực. Nghiên cứu, đánh giá và phát triển thị trường/Đối thủ cạnh tranh. Lập kế hoạch và phương án hoạt động kinh doanh mảng phân bón Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh. Huấn luyện, đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh thuộc bộ phận do mình quản lý. Thu thập, phân tích số liệu và báo cáo tình hình kinh doanh cho Ban Giám đốc. Quản lý và giám sát việc thu hồi công nợ của đại lý, nhân viên kinh doanh tại khu vực phụ trách. Phối hợp, hỗ trợ các hoạt động tiếp thị và phát triển thương hiệu. Báo cáo định kỳ hoạt động kinh doanh cho Ban Giám đốc công ty Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm kinh doanh trong ngành phân bón Có ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý bậc trung Tốt nghiệp các trường chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing, nông nghiệp hoặc các ngành tương tự. Có bằng lái xe ô tô từ B1 trở lên Có ý chí phấn đấu, không ngừng vươn lên Có tinh thần học hỏi và biết lắng nghe Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn trong xử lý tình huống
Tại CÔNG TY TNHH TM NÔNG NGHIỆP KHANG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (13–15tr đồng/tháng) + % doanh số bán hàng Thưởng hàng năm theo kết quả kinh doanh của công ty Được cấp phương tiện đi lại phục vụ cho công việc (xe bán tải) Được đào tạo và làm việc với chuyên gia Israel liên quan đến các dự án tưới, phân bón Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách khác theo quy định của luật lao động. Được công ty cung cấp phương tiện để di chuyển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM NÔNG NGHIỆP KHANG AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM NÔNG NGHIỆP KHANG AN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 59 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

