Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Century Tower, Times City, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển khách hàng:
Phát triển khách hàng:
Xây dựng kế hoạch phát triển và mở rộng khách hàng theo mục tiêu và định hướng của Công ty trong từng giai đoạn. Chăm sóc và xây dựng quan hệ tốt đẹp với những khách hàng hiện có để tìm kiếm cơ hội bán hàng. Phân phối các sản phẩm vật tư tiêu hao phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện (vd: các sản phẩm: Túi nilong sản xuất theo yêu cầu; màng bọc thực phẩm, găng tay nilong; Màng nhôm; khay nhôm, khay đĩa bã mía, các sản phẩm nhựa, giấy dùng cho gia đình, nhà hàng khách sạn và sản xuất...)
Xây dựng kế hoạch phát triển và mở rộng khách hàng theo mục tiêu và định hướng của Công ty trong từng giai đoạn.
Chăm sóc và xây dựng quan hệ tốt đẹp với những khách hàng hiện có để tìm kiếm cơ hội bán hàng.
Phân phối các sản phẩm vật tư tiêu hao phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện (vd: các sản phẩm: Túi nilong sản xuất theo yêu cầu; màng bọc thực phẩm, găng tay nilong; Màng nhôm; khay nhôm, khay đĩa bã mía, các sản phẩm nhựa, giấy dùng cho gia đình, nhà hàng khách sạn và sản xuất...)
Đảm bảo mục tiêu doanh thu và tối ưu chi phí:
Dự kiến sản lượng bán hàng theo tháng/quý/năm hoặc theo từng khách hàng để lên kế hoạch sản xuất phù hợp Xây dựng kế hoạch doanh số và phân bổ mục tiêu kinh doanh cho nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu doanh số của phòng Đàm phán với khách hàng về hàng hóa, giá cả và các điều khoản khác trong hợp đồng nhằm tối ưu chi phí cho Công ty
Dự kiến sản lượng bán hàng theo tháng/quý/năm hoặc theo từng khách hàng để lên kế hoạch sản xuất phù hợp
Xây dựng kế hoạch doanh số và phân bổ mục tiêu kinh doanh cho nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu doanh số của phòng
Đàm phán với khách hàng về hàng hóa, giá cả và các điều khoản khác trong hợp đồng nhằm tối ưu chi phí cho Công ty
Đào tạo và quản lý đội nhóm, xây dựng quy trình làm việc:
Tuyển dung, đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh Xây dựng hệ thống các biểu mẫu, báo cáo phục vụ công việc của phòng
Tuyển dung, đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh
Xây dựng hệ thống các biểu mẫu, báo cáo phục vụ công việc của phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm/Experiences:
Kinh nghiệm/
Experiences
:
Có trên 05 năm làm sales B2B, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng hoặc tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các khách hàng doanh nghiệp là các khu công nghiệp, nhà máy, bệnh viện hoặc trường học... Ngoại hình khá tạo thiện cảm; Chịu được áp lực cao trong công việc;
Có trên 05 năm làm sales B2B, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng hoặc tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các khách hàng doanh nghiệp là các khu công nghiệp, nhà máy, bệnh viện hoặc trường học...
Ngoại hình khá tạo thiện cảm;
Chịu được áp lực cao trong công việc;
Kỹ năng/Skills:
Kỹ năng/
Skills
Kỹ năng bán hàng Kỹ năng quản lý Kỹ năng lập kế hoạch Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định Kỹ năng đàm phán, thương lượng
Kỹ năng bán hàng
Kỹ năng quản lý
Kỹ năng lập kế hoạch
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
Kỹ năng đàm phán, thương lượng
Năng lực chuyên môn/Qualification:
Năng lực chuyên môn/
Qualification
Đánh giá và phân tích số liệu Ưu tiên ứng viên có chuyên môn ngành nhựa, hiểu biết về sản xuất
Đánh giá và phân tích số liệu
Ưu tiên ứng viên có chuyên môn ngành nhựa, hiểu biết về sản xuất
Yêu cầu khác/Others (if any)
Yêu cầu khác/
Others (if any)
Trung thực Nhiệt huyết với công việc, không ngại khó
Trung thực
Nhiệt huyết với công việc, không ngại khó

Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh & thưởng kinh doanh hấp dẫn; Thưởng tháng lương thứ 13 và các gói lúc lợi đa dạng; Chính sách phúc lợi toàn diện cho cá nhân và gia đình; Chương trình đào tạo chuyên sâu (E-learning...); Môi trường làm việc toàn cầu (với gần 30 chi nhánh/Văn phòng đại diện), Văn phòng làm việc hạng A; Văn hóa làm việc đa dạng & hòa nhập (D&I)
Thu nhập cạnh tranh & thưởng kinh doanh hấp dẫn;
Thưởng tháng lương thứ 13 và các gói lúc lợi đa dạng;
Chính sách phúc lợi toàn diện cho cá nhân và gia đình;
Chương trình đào tạo chuyên sâu (E-learning...);
Môi trường làm việc toàn cầu (với gần 30 chi nhánh/Văn phòng đại diện), Văn phòng làm việc hạng A;
Văn hóa làm việc đa dạng & hòa nhập (D&I)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất

Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5A, khu văn phòng – Tòa nhà Century Tower, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

