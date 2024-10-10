Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUYÊN NGHIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUYÊN NGHIỆP
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Trưởng phòng kinh doanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

ProTrain - đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo về Kiểm toán Nội bộ, Kiểm soát Nội bộ, Quản trị Rủi ro, Kế toán-Tài chính - đang tìm kiếm một Sales Manager để dẫn dắt đội ngũ kinh doanh của chúng tôi.
Xây dựng và thực hiện chiến lược bán hàng để đạt mục tiêu doanh số Chủ động lên kế hoạch, quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ sales Phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và hiện tại Phân tích thị trường và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ Làm việc với bộ phận Marketing online, web để bán hàng Sử dụng công cụ CRM để quản lý và bán hàng hiệu quả. Có khả năng điều hành các hoạt động tài trợ và kết nối với đối tác.
Xây dựng và thực hiện chiến lược bán hàng để đạt mục tiêu doanh số
Chủ động lên kế hoạch, quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ sales
Phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và hiện tại
Phân tích thị trường và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ
Làm việc với bộ phận Marketing online, web để bán hàng
Sử dụng công cụ CRM để quản lý và bán hàng hiệu quả.
Có khả năng điều hành các hoạt động tài trợ và kết nối với đối tác.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành liên quan Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý sales, ưu tiên trong lĩnh vực đào tạo hoặc tư vấn Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và thuyết trình xuất sắc Hiểu biết sâu sắc về thị trường đào tạo chuyên môn tài chính - kế toán Khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định chiến lược
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành liên quan
Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý sales, ưu tiên trong lĩnh vực đào tạo hoặc tư vấn
Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và thuyết trình xuất sắc
Hiểu biết sâu sắc về thị trường đào tạo chuyên môn tài chính - kế toán
Khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định chiến lược

Mức lương cạnh tranh + hoa hồng hấp dẫn Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường năng động Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng quản lý Làm việc cùng đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong ngành Chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ
Mức lương cạnh tranh + hoa hồng hấp dẫn
Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường năng động
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng quản lý
Làm việc cùng đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong ngành
Chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ
Tại sao bạn nên gia nhập ProTrain:
Cơ hội đóng góp vào sự phát triển của ngành đào tạo chuyên môn tại Việt Nam Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và đầy thách thức Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân không ngừng
Cơ hội đóng góp vào sự phát triển của ngành đào tạo chuyên môn tại Việt Nam
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và đầy thách thức
Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân không ngừng
Nếu bạn là người đam mê sales, có tầm nhìn chiến lược và mong muốn tạo dấu ấn trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn, hãy gia nhập đội ngũ ProTrain ngay hôm nay!

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

