Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUYÊN NGHIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUYÊN NGHIỆP
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
ProTrain - đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo về Kiểm toán Nội bộ, Kiểm soát Nội bộ, Quản trị Rủi ro, Kế toán-Tài chính - đang tìm kiếm một Sales Manager để dẫn dắt đội ngũ kinh doanh của chúng tôi.
Xây dựng và thực hiện chiến lược bán hàng để đạt mục tiêu doanh số Chủ động lên kế hoạch, quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ sales Phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và hiện tại Phân tích thị trường và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ Làm việc với bộ phận Marketing online, web để bán hàng Sử dụng công cụ CRM để quản lý và bán hàng hiệu quả. Có khả năng điều hành các hoạt động tài trợ và kết nối với đối tác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành liên quan
Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý sales, ưu tiên trong lĩnh vực đào tạo hoặc tư vấn
Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và thuyết trình xuất sắc
Hiểu biết sâu sắc về thị trường đào tạo chuyên môn tài chính - kế toán
Khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định chiến lược
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUYÊN NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh + hoa hồng hấp dẫn
Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường năng động
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng quản lý
Làm việc cùng đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong ngành
Chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ
Tại sao bạn nên gia nhập ProTrain:
Cơ hội đóng góp vào sự phát triển của ngành đào tạo chuyên môn tại Việt Nam Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và đầy thách thức Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân không ngừng
Nếu bạn là người đam mê sales, có tầm nhìn chiến lược và mong muốn tạo dấu ấn trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn, hãy gia nhập đội ngũ ProTrain ngay hôm nay!
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUYÊN NGHIỆP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
