Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUYÊN NGHIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

ProTrain - đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo về Kiểm toán Nội bộ, Kiểm soát Nội bộ, Quản trị Rủi ro, Kế toán-Tài chính - đang tìm kiếm một Sales Manager để dẫn dắt đội ngũ kinh doanh của chúng tôi.

Xây dựng và thực hiện chiến lược bán hàng để đạt mục tiêu doanh số Chủ động lên kế hoạch, quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ sales Phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và hiện tại Phân tích thị trường và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ Làm việc với bộ phận Marketing online, web để bán hàng Sử dụng công cụ CRM để quản lý và bán hàng hiệu quả. Có khả năng điều hành các hoạt động tài trợ và kết nối với đối tác.

Xây dựng và thực hiện chiến lược bán hàng để đạt mục tiêu doanh số

Chủ động lên kế hoạch, quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ sales

Phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và hiện tại

Phân tích thị trường và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ

Làm việc với bộ phận Marketing online, web để bán hàng

Sử dụng công cụ CRM để quản lý và bán hàng hiệu quả.

Có khả năng điều hành các hoạt động tài trợ và kết nối với đối tác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành liên quan Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý sales, ưu tiên trong lĩnh vực đào tạo hoặc tư vấn Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và thuyết trình xuất sắc Hiểu biết sâu sắc về thị trường đào tạo chuyên môn tài chính - kế toán Khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định chiến lược

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành liên quan

Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý sales, ưu tiên trong lĩnh vực đào tạo hoặc tư vấn

Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và thuyết trình xuất sắc

Hiểu biết sâu sắc về thị trường đào tạo chuyên môn tài chính - kế toán

Khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định chiến lược

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUYÊN NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh + hoa hồng hấp dẫn Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường năng động Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng quản lý Làm việc cùng đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong ngành Chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ

Mức lương cạnh tranh + hoa hồng hấp dẫn

Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường năng động

Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng quản lý

Làm việc cùng đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong ngành

Chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ

Tại sao bạn nên gia nhập ProTrain:

Cơ hội đóng góp vào sự phát triển của ngành đào tạo chuyên môn tại Việt Nam Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và đầy thách thức Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân không ngừng

Cơ hội đóng góp vào sự phát triển của ngành đào tạo chuyên môn tại Việt Nam

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và đầy thách thức

Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân không ngừng

Nếu bạn là người đam mê sales, có tầm nhìn chiến lược và mong muốn tạo dấu ấn trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn, hãy gia nhập đội ngũ ProTrain ngay hôm nay!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUYÊN NGHIỆP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin