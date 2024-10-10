Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh hiện có của Công ty để đạt được các mục tiêu về doanh số.

- Xây dựng và phát triển Team KD mới, chịu trách nhiệm đào tạo nghiệp vụ và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ NVKD để xử lý các thông tin đơn hàng vận chuyển theo các chuyến xe.

- Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả KD của BGĐ đặt ra

- Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch KD, báo cáo về kết quả KD, doanh thu và chi phí

- Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng

- Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác trong lĩnh vực vận tải vận chuyển Logistics

- Chăm sóc, xây dựng cơ chế cho khách hàng nhằm gia tăng inbound lead, duy trì doanh thu

- Xác định các thị trường, các tệp khách hàng tiềm năng cùng những biến động thị trường

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Vận tải, Kinh tế, QTKD, Logistics, Thương mại... hoặc các ngành có liên quan

2. Yêu cầu về kỹ năng/ Nghiệp vụ chuyên môn:

- Không ngại áp lực công việc, thích chinh phục thử thách trong kinh doanh.

3. Yêu cầu công việc:

- Có kỹ năng lãnh đạo đội, nhóm, tinh thần làm việc nhóm tốt và nhạy bén xử lý các công việc được giao. Trưởng phòng Kinh doanh cần khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc tốt, năng động sáng tạo và kỹ năng quản lý tốt.

4. Kinh nghiệm thực tế:

- Có kinh nghiệm trên 05 năm vị trí Trưởng phòng kinh doanh lĩnh vực: Vận tải nội địa, vận tải quốc tế, kinh doanh

6. Tính cách/ Cá nhân:

- Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

- Sức khỏe tốt.

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt và xử lý công việc một cách linh hoạt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ làm việc: toàn thời gian; Thu nhập: Lương cứng + HH kinh doanh. Thu nhập trung bình 30-50tr/tháng Thưởng theo quy chế công ty; Chế độ du lịch năm, BHXH, BHYT, BHTN; Cơ hội phát triển nghê nghiệp; Nơi làm việc: Số 89 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

