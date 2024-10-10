Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 67 ngõ 7 Phạm Hùng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:

Trưởng phòng Kinh doanh Du lịch đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy doanh thu và phát triển thị trường cho mảng du lịch của công ty. Vị trí này đòi hỏi ứng viên có tư duy chiến lược, kỹ năng lãnh đạo xuất sắc, am hiểu sâu rộng về ngành du lịch và đặc biệt là năng lực tìm kiếm khách hàng hiệu quả.

năng lực tìm kiếm khách hàng hiệu quả

Trách nhiệm chính:

Lập kế hoạch và thực thi chiến lược kinh doanh du lịch: Phân tích thị trường và xu hướng du lịch để xác định cơ hội kinh doanh tiềm năng, đặc biệt chú trọng vào các phân khúc khách hàng mục tiêu. Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết bao gồm mục tiêu doanh thu, chiến lược tiếp thị, chiến lược bán hàng và chiến lược tìm kiếm khách hàng. Phát triển và triển khai các chương trình du lịch mới, hấp dẫn để thu hút khách hàng, đặc biệt tập trung vào các chương trình nhắm mục tiêu đến các phân khúc khách hàng tiềm năng. Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, điều chỉnh chiến lược khi cần thiết. Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh: Tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp, hiệu quả, đặc biệt chú trọng vào việc đào tạo kỹ năng tìm kiếm khách hàng. Đặt mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân viên, đặc biệt là hiệu quả trong việc tìm kiếm khách hàng. Khuyến khích và tạo động lực cho nhân viên để đạt được mục tiêu chung. Xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo và hợp tác. Báo cáo: Báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động kinh doanh du lịch cho Ban lãnh đạo, đặc biệt chú trọng vào hiệu quả tìm kiếm khách hàng. Quản lý chi phí hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả. Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch.

Phân tích thị trường và xu hướng du lịch để xác định cơ hội kinh doanh tiềm năng, đặc biệt chú trọng vào các phân khúc khách hàng mục tiêu.

Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết bao gồm mục tiêu doanh thu, chiến lược tiếp thị, chiến lược bán hàng và chiến lược tìm kiếm khách hàng.

Phát triển và triển khai các chương trình du lịch mới, hấp dẫn để thu hút khách hàng, đặc biệt tập trung vào các chương trình nhắm mục tiêu đến các phân khúc khách hàng tiềm năng.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

Tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp, hiệu quả, đặc biệt chú trọng vào việc đào tạo kỹ năng tìm kiếm khách hàng.

Đặt mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân viên, đặc biệt là hiệu quả trong việc tìm kiếm khách hàng.

Khuyến khích và tạo động lực cho nhân viên để đạt được mục tiêu chung.

Xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo và hợp tác.

Báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động kinh doanh du lịch cho Ban lãnh đạo, đặc biệt chú trọng vào hiệu quả tìm kiếm khách hàng.

Quản lý chi phí hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.

Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Du lịch, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ( ưu tiên du lịch), trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý. Có am hiểu sâu rộng về thị trường. Có kinh nghiệm và thành tích chứng minh năng lực tìm kiếm khách hàng hiệu quả. Có kỹ năng đàm phán, thuyết trình và giao tiếp hiệu quả. Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp hiệu quả trong nhóm. Có tư duy chiến lược, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề tốt. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và công cụ hỗ trợ công việc.

Chịu được áp lực công việc, chủ động, sáng tạo, cầu thị Kiên trì, nhiệt tình, trách nhiệm, Cẩn thận, trách nhiệm, nhiệt tình… Biết ngoại ngữ là lợi thế

Tại Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo thỏa thuận (Từ 20 triệu trở lên)

Mức lương, thưởng hấp dẫn và cạnh tranh. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến cao. Tổng thu nhập: từ 20 triệu trở lên, bao gồm lương cơ bản + Lương trách nhiệm + thưởng KPI + hoa hồng + Ăn trưa (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn dựa theo năng lực và kinh nghiệm) Thử việc 1- 2 tháng (Tuỳ năng lực), sau thử việc được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Các chế độ phúc lợi tốt như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép theo quy định.

Thời gian, Địa điểm làm việc:

Thời gian làm việc: Sáng: 08:00 – 12:00. Chiều: 13:30 – 17:30. Làm từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (Nghỉ chiều T7 + CN)

Số 67 Ngõ 7 Phạm Hùng, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy.

(Cùng địa chỉ: Số 14, ngách 78/3, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM

