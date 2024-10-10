Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 - 14 Galaxy 6, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Phát triển chiến lược tuyển sinh, định hướng kinh doanh, sản phẩm và các vấn đề liên quan. Nắm bắt thông tin thị trường: Đưa ra các vấn đề và hướng giải quyết khi cạnh tranh với đối thủ, thu hút mở rộng thị trường, đưa ra các ý kiến giải pháp khi phát sinh các sự vụ liên quan. Chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh và kế hoạch doanh số của đội ngũ Tư vấn tuyển sinh. Hỗ trợ, đào tạo, quản lý và theo sát đội ngũ chuyên viên tư vấn khi cần để giải quyết vấn đề và đảm bảo tiến độ công việc. Quản lý, lên lịch và kết hợp tổ chức với đội ngũ Marketing để tổ chức các sự kiện offline như Khai giảng, trải nghiệm,.... Tuyển sinh và chăm sóc học viên theo chỉ tiêu. Phát triển thương hiệu cá nhân, thương hiệu công ty. Xây dựng hệ thống CTV Tuyển sinh trên toàn quốc. Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ tư vấn và có trên 03 năm kinh nghiệm làm việc. Ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm đào tạo chăm sóc khách hàng. Có kỹ năng quản lý, điều hành, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, đào tạo, huấn luyện tốt. Tinh thần kết nối đội nhóm tốt, tạo dựng văn hóa đội nhóm. Kỹ năng báo cáo, lên kế hoạch tốt. Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 15.000.000 vnđ - 18.000.000 vnđ + Phụ cấp 720.000 vnđ + Thưởng. (Lương thỏa thuận, ứng viên đảm bảo cạnh tranh so với thị trường và đúng theo năng lực). Đảm bảo quỹ thu nhập năm từ 500.000.000 vnđ - 800.000.000 vnđ. Đóng BHXH sau thử việc, có ngày phép ngay từ khi bắt đầu thử việc, hưởng mọi quyền lợi theo như quy định Nhà nước. Tháng lương thứ 13, thưởng cổ phần dựa trên lợi nhuận của công ty. Thưởng lễ tết, sinh nhật, thâm niên; chế độ ốm đau, hiếu hỉ, ... theo quy định của công ty. Được hưởng quỹ đào tạo lên tới 3.000.000vnđ/năm. Được hỗ trợ khám sức khỏe 1.000.000vnđ/năm. Tháng lương thứ 13, thưởng cổ phần dựa trên lợi nhuận của công ty. Xét tăng lương định kỳ 1 năm/ lần. Du lịch, teambuilding trong và ngoài nước theo quy định công ty. Khu vực pantry giải trí, thư giãn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT

