Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Vifon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1,200 USD

- Phục vụ cho bán hàng xuất khẩu, chuyên về quản lý account trên trang B2B để tìm kiếm đối tác nước ngoài (như Alibaba,..)

- Đảm bảo và phát triển doanh thu thị trường đảm nhận

- Phát triển hệ thống phân phối thông qua các trang TMĐT B2B

- Xây dựng mối quan hệ với đại lý. Đàm phán với đại lý các vấn đề về: giá, sản phẩm, thanh toán, giao hàng

- Lập kế hoạch thúc đẩy các hoạt động phù hợp để tăng độ rating cho account công ty trên các trang TMĐT B2B

- Tìm kiếm và cập nhật các thông tin liên quan phục vụ công tác quản trị thị trường mình phụ trách

- Thực hiện các công việc để xuất đơn hàng

- Thực hiện các công việc liên quan đến thúc đẩy nhận dạng thương hiệu/ doanh số tại một thị trường nước ngoài