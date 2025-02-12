Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Vifon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1,200 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Vifon
- Hồ Chí Minh: 913 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 600 - 1,200 USD
- Phục vụ cho bán hàng xuất khẩu, chuyên về quản lý account trên trang B2B để tìm kiếm đối tác nước ngoài (như Alibaba,..)
- Đảm bảo và phát triển doanh thu thị trường đảm nhận
- Phát triển hệ thống phân phối thông qua các trang TMĐT B2B
- Xây dựng mối quan hệ với đại lý. Đàm phán với đại lý các vấn đề về: giá, sản phẩm, thanh toán, giao hàng
- Lập kế hoạch thúc đẩy các hoạt động phù hợp để tăng độ rating cho account công ty trên các trang TMĐT B2B
- Tìm kiếm và cập nhật các thông tin liên quan phục vụ công tác quản trị thị trường mình phụ trách
- Thực hiện các công việc để xuất đơn hàng
- Thực hiện các công việc liên quan đến thúc đẩy nhận dạng thương hiệu/ doanh số tại một thị trường nước ngoài
Với Mức Lương 600 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm về các hoạt động xúc tiến việc bán hàng B2C trên các trang thương mại điện tử quốc tế như Taobao, Jingdong, Coupang…
- Chuyên môn xuất nhập khẩu
